Hrvatski vojnici podržali Vatrene, pogledajte video

Uoči noćašnjeg nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, koja igra važnu utakmicu protiv Portugala, podršku Vatrenima poslali su i ročnici iz vojarne u Požegi.

'Od vojarni do svakog hrvatskog doma – svi navijamo za isti cilj. Idemo Hrvatska!

Kad nosite hrvatski grb - uz vas je cijeli narod. Isto srce, isti cilj - za Hrvatsku, poručili su ročnici.

Pred našim Vatrenima je još jedan veliki nastup na Svjetskom prvenstvu, a podršku iz vojarne u Požegi šalju im i ročnici drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Video podrške objavio je ministar obrane RH, Ivan Anušić.