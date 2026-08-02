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Hrvatski vojni piloti vratili se u Hrvatsku: Bila nam je čast pomagati u gašenju ogromnih požara u Francuskoj

Gasili smo najveći požar na području Bordeauxa, rekao je kapetan na Canadairu bojnik Ivan Dukić

Hrvatski vojni piloti, pripadnici 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, završili su svoju misiju u Francuskoj Republici i danas prijepodne vratili su se u vojarnu “Pukovnik Marko Živković” u Zemuniku.

Vojni, protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja do 2. kolovoza 2026. sudjelovali u gašenju požara katastrofalnih razmjera.

Rad s francuskim kolegama, razmjena iskustava i velika čast pomoći Francuskoj

Kapetan posade na Canadairu CL-415 bojnik Ivan Dukić ispričao je dojmove i razmjere požara u Francuskoj: “Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa – riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde”.

Bojnik Dukić istaknuo je koliko je bio važan angažman u Francuskoj: “Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Republiku Hrvatsku”.

Za vrijeme angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, 51:40 sati naleta i izbacili 1224 tone vode.

Zajedno s francuskim kolegama pripadnici 855. protupožarne eskadrile bili su angažirani na gašenju požara na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea.

Podsjetimo, na zahtjev Francuske Republike i u skladu s Odlukom Vlade RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, te naredbom potpredsjednika Vlade i ministra obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara u Francuskoj Republici. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

Svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dali su vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi.

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