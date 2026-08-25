Hrvatski veslači nastavljaju odličan niz u Amsterdamu: Sinkovići i četverac izborili polufinale

Drugog dana Svjetskog veslačkog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu četverac na pariće Mahmutović, Bošković, Martin, Talaja je pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini ušao u polufinale koje je na rasporedu u četvrtak u 16 sati. Ukupno su imali osmo vrijeme kvalifikacija, ali su u skupini od starta kontrolirali utrku.

Braća Valent i Martin Sinković ušli su u polufinale u dvojcu na pariće trećim mjestom u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Zaostali su 12 sekundi i 31 stotinku za posadom Srbije, 8 sekundi i 78 stotinki za posadom Belgije, ali su bili 3 sekunde i 57 stotinki brži od posade Sjedinjenih Američkih Država. Ukupno su imali tek 20. vrijeme od 24 posade, no gledao se samo plasman unutar skupine.

U srijedu će polufinala u dvojcu bez kormilara veslati u 16.32 sestre Ivana i Josipa Jurković i u 16.42 braća Anton i Patrik Lončarić. Sinkovići će polufinale veslati u 16.49 ili u 17.04. Četverac na pariće će se za plasman u A finale boriti u četvrtak u 15.57 ili u 16.02.