Hrvatski vatrogasci odlaze na Svjetsko prvenstvo u Brazil: Najbolji timovi za spašavanje života odmjerit će snage u Rio de Janeiru!

Dana 10. studenoga 2026. u prostorima HVZ-a održana je konferencija za medije na temu sudjelovanja hrvatskih timova na Svjetskom prvenstvu u spašavanju u prometu koje će se ove godine održati u Brazilu.

Na konferenciji su sudjelovali glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, načelnik Sektora za vatrogastvo Hrvatske vatrogasne zajednice Hrvoje Ostović, zapovjednik JVP-a Karlovac Miroslav Rade, zapovjednik DVD-a Jastrebarsko i zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog Petar Đopar te članovi natjecateljskih timova.

Svjetsko prvenstvo u spašavanju u prometu (World Rescue Challenge 2026.) održat će se u Rio de Janeiru (Brazil) od 18. do 23. studenog 2026. godine. Na ovom prestižnom natjecanju koje organizira World Rescue Organisation, Hrvatsku će predstavljati timovi iz DVD-a Jastrebarsko i JVP-a Karlovac.

Na početku konferenciji prikazan je video s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u spašavanju u prometu održanog u Karlovcu te najavni video natjecanja u Brazilu.

Potom je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković pozdravio sve prisutne i istaknuo da su upravo ovakva natjecanja i stalno usavršavanje i uvježbavanje bitna i kod operativnog djelovanja.

- Preko 70 posto intervencija koje odrade naši vatrogasci nisu požari. Među najzahtjevnije intervencije upravo spada spašavanje u prometnim nesrećama, a po svom znanju prednjače timovi iz Karlovca i Jastrebarskog, što pokazuju u svakodnevnom operativnom djelovanju te na nastupima na prestižnim natjecanjima - rekao je zapovjednik Tucaković i poželio svim natjecateljima puno uspjeha.

O organizaciji prošlogodišnjeg natjecanja održanog u Hrvatskoj govorio je zapovjednik JVP Karlovac Rade.

- Pripreme su bile duge i zahtjevne, ali smo ispunili sva očekivanja. Vjerujemo da će kolege iz Brazila zadržati razinu organizacije koju smo mi imali na prošlom natjecanju - rekao je Rade i dodao da pripreme ekipa traju konstantno, s naglaskom na sudjelovanju na sličnim natjecanjima.

Zapovjednik DVD-a Jastrebarsko je istaknuo da je velika čast predstavljati Hrvatsku na ovako velikom natjecanju.

- Pripreme za ovo natjecanje su dugotrajne. Članovi našeg tima su dobrovoljni vatrogasci te vježbe moramo uskladiti sa svakodnevnim obvezama. Ipak tu imamo potporu svih članova Društva, koji nam pomažu da ostvarimo značajne rezultate na natjecanjima, ali i u operativnom djelovanju - rekao je zapovjednik DVD-a Jastrebarsko Đopar.