S gradskog bazena u Kotoru uklonjen je natpis s imenom Zorana Džimija Gopčevića, nekadašnjeg jugoslavenskog vaterpolskog reprezentativca kojeg su bivši hrvatski zatočenici povezivali sa zlostavljanjima u logoru Morinj. Time je provedena odluka Vlade Crne Gore od 19. listopada, kojom je objekt preimenovan u Gradski bazen Petar II. Petrović Njegoš.

Promjenu naziva godinama je zahtijevala Hrvatska, smatrajući neprihvatljivim da javni sportski objekt nosi ime osobe povezane s logorom u kojem su tijekom Domovinskog rata zlostavljani hrvatski civili i ratni zarobljenici.

Vijest o uklanjanju natpisa 22. studenoga objavili su crnogorski mediji, među kojima su Pobjeda, RTCG i Portal Analitika.

Zašto je Gopčevićevo ime bilo sporno?

Zoran Džimi Gopčević bio je jedan od najpoznatijih kotorskih vaterpolista. S jugoslavenskom reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine, a najveći dio klupske karijere proveo je u Primorcu. Preminuo je 2000. godine.

Međutim, njegovo ime u Hrvatskoj nije bilo sporno zbog sportskih rezultata, nego zbog povezanosti s logorom Morinj, koji je JNA uspostavila tijekom agresije na dubrovačko područje 1991. godine.

Gopčević je bio pripadnik osiguranja logora, a prema svjedočenjima bivših zatočenika i navodima organizacija za ljudska prava obnašao je dužnost zapovjednika straže. Pojedini logoraši optuživali su ga za omogućavanje i sudjelovanje u zlostavljanjima.

Gopčević za te navode nikada nije bio kazneno procesuiran niti osuđen.

Kroz logor prošlo oko 300 hrvatskih zatočenika

Logor Morinj djelovao je od listopada 1991. do kolovoza 1992. godine. U njemu su bili zatočeni hrvatski civili i ratni zarobljenici, uglavnom s područja Dubrovnika i Konavala.

Prema različitim izvorima, kroz logor je prošlo između 270 i 300 osoba. Zatočenici su bili izloženi premlaćivanju, ponižavanju, psihičkom nasilju i drugim oblicima nečovječnog postupanja.

Zbog ratnih zločina počinjenih u Morinju u Crnoj Gori su pravomoćno osuđena četvorica bivših pripadnika JNA, na ukupno 12 godina zatvora.

Hrvatski vaterpolski klubovi odbijali igrati na bazenu

Kotorska skupština odlučila je 2021. godine da obnovljeni bazen u naselju Škaljari ponese Gopčevićevo ime, što je izazvalo oštre reakcije Hrvatske.

Hrvatsko Ministarstvo turizma i sporta preporučilo je domaćim klubovima i reprezentacijama da ne nastupaju na tom bazenu dok nosi sporno ime.

Posebno je pogođen dubrovački Jug, koji je odbijao igrati utakmice u tom objektu. Problem je ponovno aktualiziran početkom 2026. godine, kada su se Jug i kotorski Primorac susreli u osmini finala Eurokupa.

Promjena naziva povezana s europskim putem Crne Gore

Vlada Crne Gore 19. listopada odlučila je preimenovati bazen u Gradski bazen Petar II. Petrović Njegoš. Istoga dana odobrila je i spomen-ploču u Morinju, postavljenu u znak sjećanja na hrvatske zatočenike.

Obje odluke dio su nastojanja crnogorskih vlasti da riješe otvorena pitanja s Hrvatskom i uklone prepreke u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji.

Hrvatska je te poteze pozdravila kao korake u dobrom smjeru.

Ipak, novi naziv nije naišao na jednoglasnu podršku u Kotoru. Gradonačelnik Vladimir Jokić podržao je uklanjanje Gopčevićeva imena, ali je predlagao neutralni naziv Zimski bazen Kotor.

Dio lokalnih političkih organizacija kritizirao je i način uklanjanja natpisa, tvrdeći da je to učinjeno tijekom noći uoči Dana općine.

Unatoč protivljenju dijela lokalne javnosti, Gopčevićevo ime uklonjeno je s pročelja bazena, čime je riješeno jedno od dugogodišnjih spornih pitanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore.