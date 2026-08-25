Hrvatski uspjeh na svjetskoj frizerskoj sceni: Mystic Hair Tech među TOP 25 na One Shot Hair Awards

Velik uspjeh za hrvatsku frizersku kreativnost stigao je s ovogodišnjeg izdanja prestižnih One Shot Hair Awards. Ekipa Mystic Hair Tech plasirala se među 25 najboljih u kategoriji Intricate Braids & Twists, u konkurenciji brojnih umjetnika iz cijelog svijeta.

Rezultati su objavljeni tijekom Behind The Chair Showa. Iako njihov rad nije prošao u samu završnicu natjecanja, iz Mystic Hair Techa poručuju kako već plasman među TOP 25 doživljavaju kao veliku pobjedu.

„Možda nismo otišle do samog kraja, ali kada zastanemo i pogledamo koliko smo daleko stigle, srce nam je puno. I zato, za nas je i ovo pobjeda“, poručile su.

„Pobjeda za nas, naš mali grad i našu malu zemlju“

Posebno su ponosne što su se svojim radom uspjele istaknuti u snažnoj međunarodnoj konkurenciji.

„Pobjeda za nas, za naš mali grad i za našu malu zemlju. Biti među TOP 25 uz toliko nevjerojatnih umjetnika iz cijelog svijeta za nas je nešto na što ćemo uvijek biti neizmjerno ponosne“, istaknule su.

Veliku zahvalu uputile su svima koji su glasali za njihov rad, sucima koji su ga prepoznali, ali i ljudima koji su ih pratili i podržavali tijekom natjecanja.

Kako navode, poruke podrške, dijeljenja, komentari i svako „navijamo za vas“ bili su im dodatni vjetar u leđa na putu do međunarodnog priznanja.

„Ovo nije kraj“

Iz Mystic Hair Techa čestitali su i ostalim sudionicima, naglasivši kako je ovogodišnja konkurencija pokazala iznimnu razinu kreativnosti, talenta i predanosti frizerskom poslu.

Svoj plasman među 25 najboljih ne vide kao završetak priče, već kao motivaciju za nove projekte i izazove.

„Ovo nije kraj. Ovo je samo jedna predivna stranica naše priče i podsjetnik da se snovi ostvaruju korak po korak, uz puno rada, ljubavi i ljude koji vjeruju u vas“, poručile su.

Priču su zaključile riječima koje najbolje opisuju njihov rezultat i osjećaje nakon natjecanja: „TOP 25. Ponosne. Zahvalne.“