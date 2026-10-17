Hrvatski tenisač ne zna za poraz: Matej Dodig upisao osmu pobjedu zaredom i izborio polufinale u Portugalu

Hrvatski tenisač Matej Dodig nastavlja s odličnim nastupima na Challenger Touru. Nakon prošlotjednog osvajanja turnira u portugalskoj Bragi, 174. igrač svijeta izborio je polufinale Challengera u Maiji, ostvarivši pritom osmu uzastopnu pobjedu.

Dodig je u četvrtfinalu turnira na zemljanoj podlozi svladao Amerikanca Tristana Boyera, 209. tenisača ATP ljestvice, rezultatom 6:4, 7:6 (4).

Dodig nastavio pobjednički niz

Hrvatski reprezentativac do pobjede je stigao u dva seta. Nakon što je prvi osvojio rezultatom 6:4, u drugom je morao igrati tie-break, u kojem je bio uspješniji sa 7:4.

Time je nastavio pobjednički niz započet na turniru u Bragi, gdje je prošlog tjedna osvojio naslov.

Dodig sada ima osam uzastopnih pobjeda, a u subotu će pokušati izboriti svoje četvrto finale na Challenger Touru.

Na putu do finala stoji mu talijanski tenisač Francesco Passaro, trenutačno 229. igrač svijeta.

Luka Mikrut zaustavljen u četvrtfinalu

Za razliku od Dodiga, drugi hrvatski predstavnik u Maiji nije uspio izboriti mjesto među četvoricom najboljih.

Dvadesetdvogodišnji Splićanin Luka Mikrut, koji zauzima 167. mjesto na ATP ljestvici, poražen je u četvrtfinalu od španjolskog kvalifikanta Aleja Sancheza Quileza.

Godinu dana mlađi Španjolac, trenutačno 375. tenisač svijeta, slavio je uvjerljivo sa 6:1, 6:4 i tako završio Mikrutov nastup na turniru.

Sanchez Quilez u drugom će polufinalu igrati protiv Mađara Zsombora Pirosa, 114. igrača ATP ljestvice.

Borba za novo finale

Dodig tako ostaje jedini hrvatski predstavnik u završnici turnira u Maiji.

Nakon osvojenog naslova u Bragi i osam pobjeda u nizu, hrvatski tenisač ima priliku nastaviti uspješnu seriju i izboriti još jedno finale na Challenger Touru.

Sljedeći izazov čeka ga u subotu protiv Francesca Passara, kada će pokušati napraviti novi korak prema drugom uzastopnom turnirskom naslovu.