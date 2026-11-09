Hrvatski Telekom pripaja dvije tvrtke: Evo što se mijenja i što to znači za korisnike

Hrvatski Telekom (HT) pokrenuo je postupak pripajanja dvaju društava, PRO-PING d.o.o. i HT holding d.o.o. Ugovori o pripajanju potpisani su 6. studenoga 2026. godine, a dokumentacija je 9. studenoga predana sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Riječ je o postupku kojim se poslovanje dvaju društava namjerava objediniti unutar Hrvatskog Telekoma. Nakon dovršetka pripajanja društva bi prestala postojati kao zasebne pravne osobe, dok bi Hrvatski Telekom preuzeo njihovu imovinu, prava i obveze. Važno je naglasiti da pokretanje postupka ne znači da je pripajanje već dovršeno.

PRO-PING ima oko 17 tisuća korisnika

Posebno je zanimljivo pripajanje tvrtke PRO-PING, regionalnog pružatelja širokopojasnih internetskih usluga sa sjedištem u Pitomači. Tvrtka je osnovana 2010. godine, a pruža internetske usluge putem vlastite optičke i bežične mreže. Poslovanje joj je posebno usmjereno na ruralna i manje urbana područja, uključujući dijelove Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.

Prema ranije objavljenim podacima Hrvatskog Telekoma, PRO-PING je krajem 2025. godine imao približno 17 tisuća korisnika i 17 zaposlenika, dok su prihodi tvrtke u 2025. iznosili 3,5 milijuna eura. Hrvatski Telekom još je u travnju ove godine najavio preuzimanje svih poslovnih udjela u toj tvrtki, a transakcija je zaključena 31. srpnja, nakon dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja. Prilikom završetka preuzimanja PRO-PING-a Hrvatski Telekom izvijestio je da za korisnike nema neposrednih promjena te da nastavljaju koristiti usluge prema dotadašnjim uvjetima. Istodobno je najavljeno da će korisnici o eventualnim budućim promjenama biti pravodobno obaviješteni. Samo pokretanje postupka pripajanja ne znači automatski poskupljenje internetskih usluga, promjenu ugovora ili prekid pružanja usluga. Eventualne promjene korisničkih uvjeta zahtijevale bi zasebnu obavijest.

Drugo društvo obuhvaćeno postupkom je HT holding d.o.o., koje već posluje unutar grupacije Hrvatskog Telekoma. Za razliku od preuzimanja PRO-PING-a, kojim je HT proširio svoje poslovanje i mrežnu infrastrukturu, pripajanje HT holdinga predstavlja promjenu pravne i organizacijske strukture unutar postojeće grupacije. Pripajanjem bi Hrvatski Telekom postao pravni sljednik obaju društava, a njihovo poslovanje nastavilo bi se unutar matične kompanije.

Nastavak širenja Hrvatskog Telekoma

Ovaj potez dolazi nakon razdoblja značajnih ulaganja Hrvatskog Telekoma u razvoj telekomunikacijske infrastrukture. Prema poslovnim rezultatima objavljenima 30. listopada, HT je u prvih devet mjeseci 2026. godine ostvario rast prihoda od 3,5 posto, dok su ulaganja dosegnula 194,7 milijuna eura. Kompanija je tijekom istog razdoblja nastavila širiti optičku mrežu, čija je pokrivenost na godišnjoj razini povećana za 20 posto.

Preuzimanje PRO-PING-a već je ranije predstavljeno kao dio strategije jačanja širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima je dostupnost brzog interneta slabije razvijena.