Hrvatski tajlandski boks među najboljima na svijetu

Iza Hrvatskog saveza tajlandskog boksa predivni su dani, na prvenstvu svijeta na Kosovu i prvenstvu Europe u Francuskoj osvojili su čak 16 medalja, po četiri zlatne i srebrne, te osam brončanih. Najprije je naše nabolje borce i vodstvo saveza primio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa suradnicima, a onda je uslijedilo druženje s medijima. Na početku je predsjednik Splitskog saveza športova Andrija Polić naglasio veliko zadovoljstvo postignutim uspjesima te pohvalio sinergiju u radu cjelokupnog saveza, trenera, vodstva i samih sportaša a predsjednik Saveza Mario Franić izrazio je ponos na cijeli Savez.

- Ja sam zadovoljan, ponosan na ovu ekipu koja je sa mnom od prvog dana. Nevjerojatno je koliko se ti ljudi trude, rade da bi savez opstao, da bi izašli iz tog crnila kroz koje smo bili nekad. Ovo što smo napravili stavilo nas je u vrh svjetskog tajlandskog boksa - rekao je Franić.

Na njegove riječi nadovezao se izbornik Siniša Andrijašević.

- Ovi rezultati plod su ogromnog truda, odricanja i zajedništva u dvoranama. Naši borci se nose s najvećim svjetskim silama poput Rusije, Bjelorusije i Ukrajine - kazao je Andrijašević.

Direktor reprezentacije Dario Jurišić dodao je zanimljivu usporedbu.

- Kada naš borac pobijedi Rusa, to je u nekakvom rangu kao kada Hajduk pobjedi Barcelonu ili Real, jer to su stvarno sile koje drmaju svijetom, a mi smo mala Hrvatska - pojasnio je Jurišić.

Zajedno sa vodstvom Saveza predstavili su se i osvajači medalja, sve je iz prikrajka pratila četverostruka svjetska prvakinja Helena Jurišić koja će uskoro postati majka. Bilo je to divno druženje obitelji hrvatskog tajlandskog boksa.

- Mi smo ovdje kao obitelj i zdušno se borimo za boje naše domovine - zaključila je mlada osvajačica svjetske medalje Leonarda Franić.