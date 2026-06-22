Hrvatski svjetski prvaci kreću u obranu zlata: Jarun spreman za novi pohod na rukometnu povijest

Prije samo dvije godine hrvatska reprezentacija u rukometu na pijesku ponovno je osvojila svijet. Na kineskom otoku Pingtanu naši su reprezentativci stigli do četvrtog naslova svjetskih prvaka, potvrdivši status jedne od najuspješnijih reprezentacija u povijesti ovog sporta. Uz zlatnu medalju, Hrvatska je tada osvojila i Fair Play nagradu, dok je Ivan Dumenčić proglašen najkorisnijim igračem prvenstva.

Ipak, unatoč novom povijesnom uspjehu i čak 20. medalji s velikih natjecanja, doček prvaka prošao je skromno, gotovo nezapaženo. Nakon kratkog slavlja, hrvatski "pjeskaši" vratili su se svakodnevici i anonimnosti, kao što je to često bio slučaj i nakon prethodnih velikih rezultata.

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No, od utorka će ponovno biti u središtu pozornosti.

Prvi put domaćini Svjetskog prvenstva

Hrvatska će po prvi put ugostiti Svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku, a središte događanja bit će zagrebački Jarun. Upravo ondje aktualni svjetski prvaci kreću u obranu naslova i lov na peto zlato koje bi ih izjednačilo s Brazilom, najtrofejnijom reprezentacijom u povijesti ovog sporta.

Put do novog uspjeha neće biti jednostavan. Reprezentativci dolaze nakon naporne sezone dvoranskog rukometa, mnogi opterećeni ozljedama i s malo vremena za zajedničke pripreme. No motivacije ne nedostaje.

Pred domaćom publikom žele napraviti još jedan veliki rezultat i još jednom potvrditi zašto već godinama pripadaju svjetskom vrhu.

Jarun treba biti hrvatska Arena

Za ostvarenje tog cilja bit će važna i podrška s tribina. Hrvatskim reprezentativcima potrebna je energija navijača, glasna podrška i atmosfera kakva je nosila hrvatske rukometaše do svjetskog srebra u Areni Zagreb početkom 2025. godine.

Pun Jarun mogao bi biti dodatni vjetar u leđa momčadi koja je već mnogo puta pokazala da u ključnim trenucima zna odgovoriti na najveće izazove.

Paradžik odabrao desetoricu za novi napad na medalju

Velik posao posljednjih mjeseci odradio je izbornik Mladen Paradžik. Osim vođenja reprezentacije, bio je uključen i u organizaciju prvenstva, od logističkih do infrastrukturnih poslova potrebnih za održavanje jednog od najvećih natjecanja u povijesti hrvatskog rukometa na pijesku.

Na kraju je morao donijeti i najtežu odluku – odabrati deset igrača koji će predstavljati Hrvatsku na domaćem Svjetskom prvenstvu.

Na konačnom popisu nalaze se:

Luka Baković (vratar)

Valentino Valentaković

Patrik Jambrović

Josip Leko

Josip Đukes

Ivan Jurić (kapetan)

Ivan Dumenčić

Karlo Grković

Domagoj Kuliš

Filip Goričanec

Novi izazov za generaciju šampiona

Pred hrvatskim reprezentativcima sada je novi izazov. Generacija koja je osvojila četiri svjetska zlata ponovno ima priliku ispisati povijest i pred domaćom publikom napraviti korak koji bi ih svrstao uz bok najuspješnijima svih vremena.

Hoće li Jarun postati mjesto još jednog velikog hrvatskog sportskog slavlja, pokazat će dani koji slijede. Jedno je sigurno – aktualni svjetski prvaci spremni su za novu borbu.