Hrvatski srednjoškolci postali svjetski prvaci u nogometu! Vratar obranio sva tri jedanaesterca u finalu

Hrvatska školska nogometna reprezentacija osvojila je naslov svjetskog prvaka na Svjetskom školskom prvenstvu održanom u kineskom Suzhouu. Hrvatski srednjoškolci, okupljeni u reprezentaciju sastavljenu od učenika škola Varaždinske županije, u dramatičnom su finalu pobijedili Gvineju nakon izvođenja jedanaesteraca.

Regularni dio utakmice završio je rezultatom 1:1, a pogodak za Hrvatsku postigao je kapetan Stjepan Habek. U raspucavanju je briljirao hrvatski vratar David Cigula, koji je obranio sva tri jedanaesterca gvinejskih nogometaša. Za Hrvatsku su precizni bili Dani Pintarić, Teo Benko i Stjepan Habek, čime je osigurana pobjeda 3:0 i naslov svjetskih školskih prvaka.

Do svjetskog zlata bez poraza

Hrvatska je natjecanje otvorila pobjedama protiv Makaa i Alžira, oba puta rezultatom 2:0, a potom je svladala Indiju s čak 11:0. U osmini finala pobijedila je Maroko 3:0, dok je u četvrtfinalu protiv Benina, školskog prvaka Afrike, nakon rezultata 2:2 prošla boljim izvođenjem jedanaesteraca.

U polufinalu su hrvatski srednjoškolci svladali Tursku 3:1. Protivničku reprezentaciju činili su igrači akademije Beşiktaşa, a strijelci za Hrvatsku bili su Dani Pintarić, Ivano Vidić i Leo Habek.

Svi igrači dolaze iz Varaždinske županije

Posebnost ovog uspjeha jest činjenica da svih 19 hrvatskih reprezentativaca pohađa škole u Varaždinskoj županiji. Čak 14 učenika dolazi iz Druge gimnazije Varaždin, trojica iz Elektrostrojarske škole Varaždin, a po jedan iz Srednje škole Novi Marof i Prve privatne gimnazije Varaždin.

Momčad su vodili treneri Goran Labaš i Igor Kranjec, kondicijski trener Srđan Bajus te voditelj Dario Kos.

Hrvatski srednjoškolci tako su osvojili naslov na natjecanju ISF Football World Cup China 2026, koje se održava pod okriljem Međunarodne federacije školskog sporta (ISF). Riječ je o svjetskom prvenstvu školskih reprezentacija, a ne o FIFA-inu natjecanju.