Hrvatski se odsad uči i u Tirani

Na Fakultetu stranih jezika Sveučilišta u Tirani danas je svečano otvoren lektorat hrvatskoga jezika, čime je hrvatski dobio novo mjesto u akademskom prostoru Albanije. Od ove akademske godine studenti Sveučilišta u Tirani imat će priliku učiti hrvatski jezik te se pobliže upoznati s hrvatskom kulturom, književnošću i tradicijom.

Novi most između Hrvatske i Albanije

Na svečanosti otvorenja govorili su dekanica Fakulteta stranih jezika prof. dr. Esmeralda Kromidha, hrvatski veleposlanik u Albaniji dr. Zlatko Kramarić, dekan Fakulteta povijesti i filologije prof. dr. Mark Marku, viša savjetnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih RH Ivana Fakac te lektorica hrvatskoga jezika Nataša Veinović. Esmeralda Kromidha podsjetila je kako su Fakultet stranih jezika i Fakultet povijesti i filologije Sveučilišta u Tirani te Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu još u travnju 2022. godine potpisali sporazum o suradnji u području istraživanja, konferencija i izdavaštva.

"Danas otvaramo lektorat koji će našim studentima omogućiti učenje novog jezika i upoznavanje hrvatske povijesti, kulture i tradicije", kazala je Kromidha, zahvalivši hrvatskom Veleposlanstvu i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na potpori projektu.

Kramarić: "Jezik je ključ razumijevanja ljudi"

Veleposlanik Zlatko Kramarić naglasio je kako lektorat ima puno širu ulogu od samog učenja jezika. "Ovo nije samo mjesto gdje će studenti učiti hrvatski jezik, ovo je mjesto koje povezuje hrvatsku i albansku kulturu i ljude. Jezik nije samo sredstvo komunikacije, on je ključ razumijevanja ljudi. Zato vjerujem da će hrvatski jezik u Albaniji dobiti puno novih govornika", poručio je Kramarić.

Ivana Fakac istaknula je kako je afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od prioriteta Republike Hrvatske te da Ministarstvo posebnu pozornost posvećuje razvoju mreže lektorata na inozemnim visokim učilištima. Naglasila je kako su takvi lektorati tijekom godina postali važna mjesta akademske suradnje i međukulturnog dijaloga, posebno izrazivši zadovoljstvo što se novi lektorat otvara upravo na Sveučilištu u Tirani, najvećoj javnoj visokoškolskoj ustanovi u Albaniji.

Lektorica Nataša Veinović otvaranje lektorata ocijenila je važnim korakom u dodatnom povezivanju dviju država.

"Uvođenje hrvatskoga jezika u akademski prostor Albanije važan je korak u jačanju obrazovnih i kulturnih veza između naših dviju zemalja", kazala je Veinović, dodajući kako će lektorat otvoriti nove mogućnosti studentima te pridonijeti međukulturnom razumijevanju i suradnji Hrvatske i Albanije u području visokog obrazovanja.

Hrvatski se uči i na College of Europe

Prisutnost hrvatskoga jezika u Albaniji ove je akademske godine dodatno proširena. Hrvatski se, naime, počeo učiti i na College of Europe u Tirani, čime hrvatski jezik i kultura dobivaju još snažnije mjesto u tamošnjem akademskom prostoru.