Hrvatski rukomet ostao bez velikana: U 84. godini preminuo prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije

U 84. godini života preminuo je Josip Milković Ćos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, izvijestio je Hrvatski rukometni savez.

Milković je hrvatsku reprezentaciju vodio u njezinim počecima, od 1990. do 1991. godine, a na mjesto izbornika ponovno se vratio u razdoblju od 2000. do 2002. godine.

Tijekom igračke karijere ostvario je značajne uspjehe s Medveščakom. S klubom je osvojio naslove državnog prvaka 1964. i 1965. godine, dok je trofej pobjednika Kupa podizao 1965. i 1970. Posebno se pamti nastup u finalu Kupa europskih prvaka 1965., kada je Medveščak poražen od Dinama iz Bukurešta.

U dresu reprezentacije Jugoslavije upisao je 103 nastupa i postigao 310 pogodaka. Na Svjetskom prvenstvu 1964. godine bio je među najboljim strijelcima turnira s 32 gola, dijeleći vrh ljestvice s Mađarom Andreasom Fenyom i Rumunjem Ionom Moserom. Šest godina kasnije, na svjetskoj smotri u Francuskoj, sudjelovao je u osvajanju brončane medalje s jugoslavenskom reprezentacijom.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Trenerski put započeo je u Medveščaku, a tijekom godina radio je i u brojnim njemačkim klubovima, među kojima su VfL Günzburg, MTSV Schwabing, Bayer Leverkusen i THW Kiel.