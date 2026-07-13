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Hrvatski reprezentativac postao otac, emotivnom fotografijom raznježio pratitelje

Objava na društvenim mrežama ubrzo je ispunjena čestitkama prijatelja, suigrača i brojnih pratitelja

Hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Dino Slavić (33) pohvalio se sretnim životnim trenutkom na društvenim mrežama. On i njegova partnerica Lea Radošević postali su roditelji, a radosnu vijest podijelio je uz emotivnu fotografiju nastalu pri izlasku iz rodilišta, na kojoj su zabilježeni prvi zajednički trenuci njihove obitelji.

Objava je ubrzo privukla veliku pozornost i izazvala mnoštvo čestitki. Slavić je fotografiju popratio tek s dva crvena emotikona u obliku srca, a u komentarima su se ubrzo javili prijatelji, suigrači i brojni pratitelji koji su novopečenim roditeljima uputili lijepe želje i čestitke.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Dino Slavić (@dinoslavic)

 

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