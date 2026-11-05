Hrvatski Rafale presreo putnički avion zbog sumnje na bombu

Hrvatski borbeni avion Rafale danas je u 8:41 u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora presreo putnički zrakoplov Airbus A320 finske zrakoplovne kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Presretanje je provedeno zbog dojave o mogućoj prijetnji, odnosno sumnje na situaciju “bomb on board” – što označava mogućnost prisutnosti eksplozivne naprave u zrakoplovu.

Airbus A320 kompanije Finnair, na letu iz Helsinkija prema Rimu, ušao je u hrvatski zračni prostor u 8:34, na području između Čakovca i Varaždina, nastavljajući let u smjeru Istre i Italije. Nakon izdavanja zapovijedi za djelovanje i polijetanja iz baze, hrvatski Rafale presreo je putnički zrakoplov u 8:41 na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Nakon presretanja hrvatski Rafale pratio je Airbus A320 do granice s Italijom, gdje je zrakoplov predan talijanskim zračnim snagama brzog odgovora.

Zračna akcija pokrenuta je nakon zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u Torrejónu (CAOC Torrejón).

Zrakoplov Finnaira napustio je hrvatski zračni prostor u 8:54 sati.

Riječ je o drugom uspješno provedenom presretanju ove godine. Podsjetimo, hrvatski višenamjenski borbeni avion Rafale nedavno je, također u sklopu zadaće nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora (Air Policing), presreo malteški putnički zrakoplov tipa Boeing koji je bio označen kao moguća prijetnja.

Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još je jednom pokazala izvrsnu uvježbanost i brzu reakciju hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale kao i sposobnosti tih borbenih lovaca.

Podsjetimo, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od 1. siječnja 2026. samostalno provodi nadzor i zaštitu zračnog prostora Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionima Rafale, u okviru NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System), piše Net.