Hrvatski pomorac među sedmero nestalih nakon napada dronovima na tanker u Crnom moru

Među sedmero nestalih članova posade tankera Wine Trader, koji je prije tjedan dana napadnut dronovima, jedan je hrvatski časnik palube, dok su ostalih šestero državljani Benina. Drugi hrvatski pomorac koji se nalazio na brodu je spašen i nije životno ugrožen.

Tanker Wine Trader poslao je u četvrtak, 15. listopada, oko sedam sati ujutro poziv u pomoć nakon što je na brodu izbio požar. Nalazio se oko 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, približno jednu milju izvan rumunjskih teritorijalnih voda.

Na brodu pod zastavom San Marina bilo je 12 članova posade, među njima dvojica Hrvata, piše Index.

Rumunjski Radio România Constanța izvijestio je da je jedan od spašenih ostao u bolnici zbog površinskih opeklina na tri posto tijela, ali nije naveo njegovu nacionalnost. Index neslužbeno doznaje da se radi o Hrvatu.

Registar brodova San Marina poslije je objavio da je petero spašenih, uključujući kapetana, bilo dobrog općeg zdravstvenog stanja.

Sindikat: Tanker su pogodili ruski dronovi

Rumunjski Sindikat slobodnih pomoraca (SLN) navodi da se Wine Trader kretao prema moldavskom Giurgiuleștiju, gdje je trebao ukrcati biljna ulja. Sindikat tvrdi da brod nije bio povezan s Ukrajinom te da su ga pogodile ruske bespilotne letjelice tipa Geran.

Moskva je tvrdila da su u napadima pogođena dva teretna broda s vojnom opremom koja su plovila prema Odesi, ali nije navela njihova imena. Rumunjska pomorska uprava objavila je da tanker u trenutku napada nije prevozio teret.

Rumunjski predsjednik Nicușor Dan potvrdio je da su brodove u tom području pogodile bespilotne letjelice, ali nije rekao odakle su došle. Vojni izvor NATO-a rekao je Reutersu da su dronovi bili ruskog podrijetla.

Prema priopćenju sindikata, prva bespilotna letjelica pogodila je smještajni dio broda, a zatim su uslijedili novi udari. Petorica spašenih pomoraca uspjela su doći do pramca, odakle su ih evakuirali helikopterom.

Za sedmero nestalih postoje dvije mogućnosti, navodi SLN: možda su pali ili skočili u more, a možda su ostali zarobljeni ispod deformirane metalne konstrukcije. Sindikat smatra vjerojatnijom drugu mogućnost.

U Crnom moru pogođeno više trgovačkih brodova

Napad na Wine Trader dogodio se nakon što je dron pogodio tanker Yara J kod rumunjske obale. Na tom brodu, koji plovi pod zastavom Komora, posada je ugasila požar i nitko nije ozlijeđen. Nekoliko dana ranije napadnut je i brod kod Bugarske, koji je potonuo. Jedanaest članova posade tada se vodilo kao nestalo.

Reuters je izvijestio da je u desetak dana do 20. listopada pogođeno najmanje pet drugih teretnih brodova uz obale Rumunjske i Bugarske. U tim je incidentima najmanje 23 pomoraca poginulo ili nestalo.

Napadi su pojačali zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe Crnim morem, važnim za izvoz ukrajinskih žitarica i drugog tereta. NATO je nakon niza incidenata najavio dodatne pomorske patrolne zrakoplove, radare i bespilotne letjelice te obavještajne i forenzičke timove, piše Index.