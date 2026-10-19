Hrvatski policajac iz Metkovića nokautirao Španjolca i osvojio europsko zlato: No, tu nije kraj sjajnim vijestima

Hrvatska policijska boksačka reprezentacija ostvarila je izvanredan uspjeh na XI. europskim policijskim i vatrogasnim igrama, održanima u španjolskom Vigu. Trojica hrvatskih predstavnika nastupila su u tri težinske kategorije i osvojila tri zlatne medalje, a posebno se istaknuo policijski službenik Policijske postaje Metković Vide Prkačin, koji je do europskog zlata stigao impresivnim nokautom u finalu.

Hrvatski boksači pokazali su iznimnu kvalitetu, borbenost i sportski karakter te u sva tri finalna dvoboja nadmašili svoje protivnike, potvrdivši snagu hrvatske policijske boksačke reprezentacije na međunarodnoj sceni.

Policajac iz Metkovića nokautom osvojio zlato

Posebno dojmljiv nastup imao je Vide Prkačin, policijski službenik Policijske postaje Metković, koji je nastupio u poluvelter kategoriji do 63,5 kilograma.

Prkačin je u finalnom dvoboju protiv predstavnika španjolske policije slavio nokautom i tako osvojio zlatnu medalju.

Njegova pobjeda posebno je odjeknula u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj, iz koje su mu uputili čestitke na velikom sportskom uspjehu.

Zlato osvojili i Licul i Alinjak

Hrvatska reprezentacija imala je razloga za slavlje i u preostale dvije kategorije.

U velter kategoriji do 67 kilograma Patrik Licul u finalu je svladao predstavnika španjolske policije jednoglasnom odlukom sudaca, potvrdivši svoju nadmoć u ringu.

U superteškoj kategoriji Luka Alinjak također je stigao do najsjajnijeg odličja. U finalnom dvoboju pobijedio je iskusnog profesionalnog boksača, predstavnika poljske sigurnosne službe.

Tako su sva trojica hrvatskih predstavnika natjecanje završila na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja.

Velike zasluge pripadaju i trenerima

Za pripremu hrvatskih boksača i ostvarene rezultate zaslužni su i treneri Zdenko Behin i Saša Živčić iz Boksačkog kluba Policijska akademija.

Njihov rad, uz predanost i borbenost natjecatelja, pridonio je izvanrednom rezultatu hrvatske reprezentacije.

Tri hrvatska boksača, tri finalne pobjede i tri zlatne medalje – učinak je kojim se hrvatska policijska boksačka reprezentacija može ponositi.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske čestitali su svim sudionicima natjecanja, a posebne čestitke uputili su svojem kolegi Vidi Prkačinu iz Policijske postaje Metković, koji je europsko zlato osvojio nokautom.