Hrvatski poduzetnik preminuo u 39. godini. Obitelj traži odgovore od bolnice

Međimurski poduzetnik Luka Palatinuš preminuo je iznenada u 39. godini, a njegova obitelj sada traži odgovore o okolnostima njegova zbrinjavanja u Županijskoj bolnici Čakovec.Palatinuš, rodom iz Palovca, bio je vlasnik tvrtke BALL d.o.o., a široj javnosti postao je poznat i po proizvodnji popularnih ŠČ! čarapa. Preminuo je u noći na 20. kolovoza u čakovečkoj bolnici, piše eMedjimurje.hr.Nakon sprovoda na društvenim mrežama pojavili su se pozivi osobama koje su se te noći nalazile na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu da se jave kao svjedoci. O posljednjim satima života svog sina za eMedjimurje.hr govorio je njegov otac Stjepan Palatinuš.

Otac: Došao je zbog visokog tlaka i bolova u prsima

Prema riječima njegova oca, Luka je te večeri na hitni prijem stigao zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima, a to mu je navodno bio već treći dolazak zbog istih tegoba.

"Luka je na hitni prijem te noći došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima. To je bio njegov treći posjet zbog istog problema. Smatram da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Njegova supruga je bila s njim. Došli su negdje oko 23 sata na hitni prijem, a oko pola dva se srušio, u čekaonici…", ispričao je otac za eMedjimurje.hr.

Kaže da su problemi s visokim tlakom postojali i u obitelji.

"Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala probleme s tlakom. Ja sam imao visok tlak, moj otac je imao visok tlak, a i Luka. Njegova liječnica mu je navodno rekla da je to zbog stresa. Na hitnom prijemu su mu navodno rekli te večeri: 'Pak si došel?'", tvrdi Palatinuš.

Smatra da je njegov sin, s obzirom na simptome, trebao biti ozbiljnije shvaćen.

"Ne znam… Da sam ja liječnik i da mi mladi čovjek dođe s bolovima u prsima i tlakom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio, ja bih ga odmah uzeo na red", rekao je.

Ispričao je i da je Luka tijekom čekanja zamolio suprugu da mu donese hladnu vodu.

"Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo… a molio ih je da ga prime", kazao je njegov otac.

Oglasila se bolnica

O slučaju se oglasila i Županijska bolnica Čakovec, iz koje su izrazili sućut obitelji te naveli kako zbog zaštite osobnih podataka i dostojanstva preminulog ne mogu javno iznositi detalje njegova zdravstvenog stanja i provedenih medicinskih postupaka.

Iz bolnice tvrde da je Palatinuš po dolasku prošao propisanu trijažu i medicinsku obradu.

"Pacijentu je prilikom dolaska u hitnu službu odmah dodijeljena trijažna kategorija sukladno anamnestičkim podacima i tegobama koje je sam pacijent naveo. Sukladno dodijeljenoj trijažnoj kategoriji pacijent je pregledan, obrađen i medicinski zbrinut. Nažalost, tijekom daljnje obrade došlo je do iznenadnog smrtnog ishoda", priopćili su.

Bolnica pojašnjava kako se pacijenti na OHBP-u zbrinjavaju prema sustavu medicinske trijaže kojim se prednost daje životno ugroženim pacijentima.

Provjeravaju okolnosti zbrinjavanja

Najavili su i internu analizu postupanja u ovom slučaju.

"Okolnosti zbrinjavanja u ovom slučaju pažljivo se razmatraju kroz za to predviđeni postupak, uz uvid u cjelovitu medicinsku dokumentaciju", naveli su iz bolnice.

Dodaju da je OHBP u svim smjenama kadrovski pokriven u skladu s propisanim standardima te da zaposlenici prolaze kontinuirane edukacije, uključujući one koje se odnose na komunikaciju s pacijentima.

Bolnica provjerava i navode o komunikaciji pojedinih djelatnika, ali ističe kako neće donositi zaključke prije nego što se utvrde činjenice.

"Navode koji se odnose na komunikaciju ili postupanje pojedinog djelatnika bolnica razmatra kroz uspostavljeni postupak, uz očitovanja uključenih. Dok se činjenice pojedinog slučaja ne razmotre, ne donosimo zaključke", poručili su.

Obitelj Luke Palatinuša sada čeka rezultate provjera i odgovore na pitanja o njegovu zbrinjavanju i posljednjim satima života, piše eMedjimurje.hr.