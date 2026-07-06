Hrvatski parovi nastavljaju pohod na Wimbledon: Mektić i Pavić izborili četvrtfinale

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić nastavljaju s odličnim nastupima u konkurenciji muških parova na Wimbledonu. Obojica su sa svojim partnerima izborili plasman među osam najboljih parova turnira te će se boriti za mjesto u polufinalu.

Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u osmini finala svladali su četvrte nositelje, Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija, nakon tri seta. Nakon neizvjesnog prvog seta koji su dobili u tie-breaku, Talijani su izjednačili, no hrvatsko-američka kombinacija u odlučujućoj je dionici uspjela osigurati pobjedu rezultatom 7:6 (4), 4:6, 6:4.

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U četvrtfinalu ih očekuje australsko-američki dvojac Thanasi Kokkinakis i Aleksandar Kovačević.

Ranije su prolaz među osam najboljih osigurali i Mate Pavić te Salvadorac Marcelo Arevalo. Šesti nositelji preokretom su pobijedili Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara sa 6:7 (5), 6:4, 6:3.

Pred Pavićem i Arevalom sada je novi izazov – dvoboj protiv trećih nositelja i aktualnih pobjednika Wimbledona, britanskog para Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Hrvatski tenis tako će u četvrtfinalu najprestižnijeg svjetskog turnira imati čak dva predstavnika u konkurenciji muških parova.