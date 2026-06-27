Hrvatski par iz Švicarske na Zvončacu bodri Vatrene: "Triba biti pragmatičan, važno je proći"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Philadelphiji igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Gane, a na poluvremenu Vatreni vode 1:0.

Prednost Hrvatskoj donio je Petar Sučić prekrasnim pogotkom koji je izazvao erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima. Dvoboj je od velike važnosti za Vatrene jer bi njegov ishod mogao odlučiti o plasmanu Hrvatske u nokaut-fazu turnira.

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Zvončac gori u kockicama

Posebno vatrena atmosfera vlada u fan zoni na splitskom Zvončacu, koja je večeras prepuna hrvatskih navijača. Kockice, pjesma, navijački rekviziti i glasno bodrenje obilježili su večer u Splitu, gdje se utakmica prati s velikim emocijama.

Na Zvončacu smo susreli navijače iz raznih krajeva svijeta i Hrvatske. Ima ih iz Toronta, Vodica, Kalifornije, Moldavije i brojnih drugih mjesta, a sve ih večeras povezuje isto — ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji.

Par iz Švicarske prvi put utakmicu prati u splitskoj fan zoni

U navijačkoj gužvi susreli smo i jedan hrvatski par iz Švicarske, koji je stigao u Split te večeras u fan zoni bodri Vatrene. Kažu nam da im je ovo prvi put da utakmicu gledaju na ovakav način.

"Prvi put smo ovdje, prije smo gledali utakmice kod kuće. Boravimo u Orebiću. Triba biti pragmatičan, važno je proći, bitno je proći i bitno je psihološki ovo odraditi. Večeras bi mogla odlučiti tvrdoća i čvrstoća, tim odlučuje utakmicu. Vidjet ćemo hoće li iskočiti neki pojedinac, ako tim bude tim, sve će biti dobro", kazao nam je hrvatski navijač iz Švicarske.

Pjesma, piće i velika očekivanja

Atmosfera na Zvončacu je užarena i vesela. Navijači piju pića, pjevaju, navijaju i s velikim iščekivanjem prate svaki potez Vatrenih.

Gol Petra Sučića dodatno je zapalio splitsku fan zonu, a hrvatski navijači vjeruju da Vatreni u nastavku mogu sačuvati prednost i napraviti veliki korak prema nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.

Kako izgleda navijačka atmosfera na splitskom Zvončacu, pogledajte u našoj fotogaleriji.