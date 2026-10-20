Hrvatski ovčar na novoj kovanici: Od slavonskih gospodarstava do plemenitih metala

Neke priče o Hrvatskoj ne počinju velikim povijesnim događajima, nego prizorima koji su generacijama bili dio svakodnevice. Polje pšenice, seosko gospodarstvo, pastir i uz njega crni pas kovrčave dlake, uvijek budan i spreman reagirati. Hrvatski ovčar stoljećima je dio slavonskog krajolika, a sada je dobio i svoje mjesto na novom numizmatičkom izdanju Hrvatske narodne banke i Hrvatske kovnice novca.

Novo izdanje „Hrvatski ovčar“ dio je serije „Autohtona Hrvatska“, posvećene motivima koji odražavaju hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu te nacionalni identitet.

Prvi zapisi o hrvatskom ovčaru datiraju još iz 14. stoljeća, a njegov se karakterističan izgled do danas gotovo nije promijenio. Kao pas pastira i seoskog gospodarstva stoljećima je bio čuvar, pomagač i vjeran pratitelj, poznat po inteligenciji, izdržljivosti i okretnosti. Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom, najstarijom izvornom hrvatskom pasminom, prepoznata je i kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Slavonski krajolik pretočen u kovanicu

Povezanost psa i njegova zavičajnog krajolika bila je inspiracija autorici likovnog rješenja Jeleni Mavrić Varga. Na licu kovanice hrvatski ovčar prikazan je u stojećem stavu, budan i siguran, dok se u pozadini naziru klasovi pšenice izvedeni u niskom reljefu. Taj suptilni detalj priziva slavonsko podneblje i prostor u kojem se pasmina stoljećima razvijala uz čovjeka.

Na naličju je hrvatski ovčar prikazan u sjedećem položaju, miran i sabran. Dva prikaza tako nadopunjuju jedan drugi, predstavljajući različite strane njegova karaktera – okretnog i energičnog radnog psa te vjernog pratitelja koji je stoljećima bio dio slavonskih domaćinstava.

Priča o izdanju nastavlja se i izvan same kovanice. Kutije za izdanje osmislio je Dig studio, povezujući tradicionalni motiv iz hrvatske baštine sa suvremenim i elegantnim dizajnom.

Pet izdanja u zlatu i srebru

Izdanje „Hrvatski ovčar“ donosi pet varijanti zlatnih i srebrnih kovanica, različitih masa i naklada, namijenjenih kolekcionarima i ljubiteljima hrvatske baštine.

Zlatnik mase 1 unce izdaje su u nakladi od svega 50 primjeraka, zlatnik od 1/8 unce u 300 primjeraka, a zlatnik mase 1/16 unce u 1.000 primjeraka. Srebrnjak mase 1 unce dostupan je u nakladi od 1.500 primjeraka, dok se srebrno izdanje mase 5 unci izdaje u 300 primjeraka.

Zlatne kovanice Hrvatske kovnice novca pripadaju kategoriji prigodnog zlatnog kovanog novca, odnosno investicijskog zlata, pa izdanje uz numizmatičku i kolekcionarsku vrijednost povezuje hrvatske motive i plemenite metale.

Prodaja numizmatičkog izdanja „Hrvatski ovčar“ počinje 22. listopada 2026. u 9 sati putem web-trgovine Hrvatske kovnice novca.

Novo izdanje u zlatu i srebru donosi priču o hrvatskom ovčaru - pasmini koja je stoljećima ostala vjerna istom prostoru te s vremenom postala jedan od njegovih prepoznatljivih simbola.