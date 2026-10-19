Hrvatski okusi na svjetskoj pozornici: Od paškog sira do ninske soli, naši proizvodi privlače pozornost u Parizu

Na jednom od najvećih svjetskih sajmova prehrambene industrije, SIAL Paris, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, predstavljaju se hrvatske tvrtke iz prehrambenog sektora Hermes International, Kraš, Nutrifit Food, Orgula grupa, PG Orehovec, Prodan tartufi, Sirana Gligora, Solana Nin i Tabay.

Snažna prisutnost na regionalnim, europskim i dalekim tržištima potvrđuje konkurentnost domaće prehrambene industrije. Sektor proizvodnje hrane i pića ostvaruje više od 18 posto bruto dodane vrijednosti te zapošljava više od 21 posto svih zaposlenih u domaćoj prerađivačkoj industriji. Uvoz i izvoz hrane pritom čine oko 15 posto ukupne robne razmjene Hrvatske s inozemstvom.

"S izvozom vrijednim 2,4 milijarde eura u 2025. godini, hrvatska prehrambena industrija dokazuje da ima adute za pozicioniranje na globalnom tržištu: tradiciju, vrhunsku kvalitetu i najviše standarde sigurnosti. Sajam SIAL Paris prilika je za jačanje prisutnosti i prepoznatljivosti hrvatskih brendova u inozemstvu. Za daljnji razvoj nužno je nastaviti ulagati u modernizaciju proizvodnje, inovacije i brendiranje, kao i snažnije povezati domaće proizvođače kako bi se dodatno povećala konkurentnost prehrambenog sektora", kazao je Luka Burilović, predsjednik HGK.

HGK organizira zajedničke nastupe svojih članica na ovom sajmu od 2008. godine, uz financijsku potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kraš na sajmu predstavlja neke o svojih najpoznatijih proizvoda te s postojećim i potencijalnim partnerima razgovara o novim prilikama za rast. "Ovakvi sajmovi predstavljaju odlično mjesto za neposredan kontakt s kupcima i partnerima, razmjenu iskustava i bolje razumijevanje trendova koji oblikuju tržište. Vjerujemo da će nam i ovogodišnji nastup donijeti nove kontakte i otvoriti prostor za daljnje širenje Kraša na međunarodnim tržištima", kazao je Krunoslav Pašiček, voditelj internacionalnog izvoza u Krašu.

Sirana Gligora međunarodnoj publici predstavlja svoju paletu vrhunskih sireva. "U Sirani Gligora godinama gradimo prepoznatljivost na tradiciji, vrhunskoj kvaliteti i jedinstvenom karakteru našeg otoka pa nas iznimno veseli što naši sirevi kontinuirano pronalaze put do kupaca i partnera diljem svijeta", kazao je Šime Gligora, direktor Sirane Gligora.

Za Nutrifit Food, proizvođača voćnih džemova i namaza, SIAL je prilika za pronalazak novih kupaca i dobavljača koji bi podržali daljnji rast tvrtke. "Zajednički nastup u organizaciji HGK-a osigurava nam vidljivost i podršku koju bismo teško ostvarili samostalno. Očekujemo konkretne poslovne dogovore i dugoročna partnerstva, kao i jačanje prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda na međunarodnom tržištu", rekao je Luka Marjanović, direktor Nutrifit Fooda.

Orgula grupa međunarodnim kupcima i distributerima predstavlja širinu svog portfelja. "Vodeća pozicija na hrvatskom maloprodajnom tržištu za nas je prije svega potvrda povjerenja potrošača, ali i poticaj za nastavak razvoja. Ujedno je sajam prilika za jačanje postojećih partnerstava i otvaranje novih mogućnosti za širenje poslovanja Orgule na inozemnim tržištima“, poručio je Pjero Zekan, direktor Orgula grupe.

Poljoprivredno gospodarstvo Orehovec iz Velikog Bukovca predstavlja asortiman svježeg i smrznutog pilećeg mesa iz vlastitog uzgoja, a certifikati IFS i Halal potvrđuju visoke standarde sigurnosti, sljedivosti i kvalitete. "Od nastupa na sajmu očekujemo prije svega nove kupce — trgovačke lance i distributere kojima je potreban partner za proizvodnju trgovačkih marki, kao i one iz ugostiteljskog sektora koji traže ujednačenost u isporuci većih količinama proizvoda", pojašnjava Juraj Orehovec, voditelj gospodarstva.

Zadarska tvrtka Tabay predstavlja asortiman mesnih proizvoda pripremljenih tehnikom sous-vide. "Nastupom na SIAL-u u organizaciji HGK želimo otvoriti vrata novim međunarodnim partnerstvima te Tabay pozicionirati kao hrvatski brend s ozbiljnim izvoznim potencijalom. Vjerujemo da hrvatska prehrambena industrija ima što ponuditi svijetu, a cilj nam je da naši proizvodi budu jedan od primjera koji to potvrđuju", naglasila je Iva Tabaj, direktorica tvrtke Tabay.

I u Solani Nin vjeruju da će nastup na sajmu otvoriti nove mogućnosti za izvoz. "U moru ponude soli iz cijeloga svijeta nadamo se da će i naša sol pronaći svoje mjesto i biti prepoznata po svojoj jedinstvenoj priči, ekološkom certifikatu i tradicionalnoj ručnoj berbi. Izvoz čini oko 30 posto ukupnih prihoda naše tvrtke, a sudjelovanje na sajmu prilika je za daljnje širenje na međunarodnim tržištima", kazala je Sanja Stamenić Oštrić, direktorica marketinga i razvoja poslovanja u Solani Nin.

Na ovogodišnjem izdanju sajma SIAL, koji se u Parizu održava od 17. do 21. listopada, okupilo se više od 8.000 izlagača iz 130 zemalja, a očekuje se i više od 300.000 poslovnih posjetitelja iz cijelog svijeta.

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