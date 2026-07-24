Hrvatski nogomet čekao je na ovaj trenutak 12 godina!

Poseban je to bio četvrtak za hrvatski nogomet. Nismo još ovog ljeta daleko dogurali u kvalifikacijama UEFA-inih natjecanja, tako da baš i nije pametno biti euforičan, iako se dogodilo nešto što se dugo nije. Ovog tjedna na rasporedu su bile tek prve utakmice drugog pretkola i dalek je još put do skupina. Dinamu je najkraći jer za jesen u Europi mora izbaciti samo jednog suparnika s Ligom prvaka kao početnom točkom. Hajduk za takav uspjeh treba dva prolaza, a krenuo je u Europskoj ligi, Rijeka i Varaždin tri u borbi za Konferencijsku ligu, pišu Sportske novosti.

Dvanaest godina čekali smo da tri hrvatska kluba upišu pobjedu istog dana, od 17. srpnja 2014. godine do 23. srpnja 2026. Dug post, pomalo nevjerojatno, ali je upravo tako. Samo dokaz koliko je našim predstavnicima teško u Europi. Uz Hrvatsku, tri pobjede svojih klubova u europskim natjecanjima u četvrtak slavila je još samo jedna država, a ona ne stiže iz Europe. Maccabi i Hapoel Tel Aviv te Beitar donijeli su maksimalni ulov Izraelu.

Dvije pobjede ostvarene su kod kuće, jedna u gostima, a kako tada još Konferencijska liga nije bila ni u planovima, sva tri su pobjede ostvarila u 2. pretkolu Europske lige. RNK Split je u Parku mladeži nadoknadio minus protiv Hapoela Be’er Sheve i golovima Tomislava Dujmovića i Mate Bilića slavio s 2:1. Uzvrat na neutralnom terenu u Larnaci završio je bez golova i splitski Crveni prošli su dalje.

U akciji je iste večeri bio i drugi splitski klub, onaj najveći. Hajduk je gostovao kod Dundalka u Irskoj i riješio pitanje prolaza pobjedom od 2:0 golovima Mije Caktaša i Nikole Vlašića. U uzvratu su Bijeli izgubili 1:2, ali nije bilo kobno.

Splitskim kolegama pridružili su se dečki sa sjevernog Jadrana, i tada pod vodstvom Matjaža Keka. Rijeka je golom Ivana Krstanovića u 85. minuti na Kantridi uspjela slomiti otpor mađarskog Ferencvárosa pa ga onda opet pobijedila i tjedan dana kasnije u Budimpešti. Bilo je 1:0 pa 2:1.

Bio je to tada savršeni hrvatski tjedan jer je dva dana ranije Dinamo u 2. pretkolu Lige prvaka s 2:0 svladao Žalgiris (El Arabi Hilal Soudani, Domagoj Antolić). Slavili su Modri istim rezultatom i u Litvi pa su tako sva četiri hrvatska predstavnika prošla dalje. Upravo je Dinamo ovoga puta onemogućio taj maksimalni učinak, ali 1:1 kod Thuna u utorak u 2. pretkolu LP ne treba gledati kao loš rezultat. Kao i kod preostala tri HR‑predstavnika, ključno je ono što će se dogoditi sljedećeg tjedna.

Nadamo se takvom raspletu i sljedećeg tjedna nakon što Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin odrade svoje uzvrate u tri europska natjecanja, ali što se tiče osvajanja bodova i UEFA-ina koeficijenta, nije napravljeno mnogo. Klubovi u kvalifikacijama ne osvajaju bodove za sebe, njihove pobjede i remiji bilježe se samo za nacionalni koeficijent. Klubovi će bodove dobiti ovisno o tome u kojoj fazi kvalifikacija ispadnu ili će u pravu berbu krenuti tek ako uđu u skupinu LP, EL ili KL. To donosi i određene bonuse, ali polako, tek smo u drugom pretkolu.

Uglavnom, Hrvatska je ovog ljeta zasad svoj koeficijent povećala za 1.125 (ovog tjedna 0.875, pobjeda donosi bod, remi pola boda), što znači da je 15. najuspješnija od država koje su krenule u kvalifikacije u sezoni 2026./27. Bolje su države čija je većina klubova krenula od prve kvalifikacijske stepenice pa imaju i više odigranih utakmica. Četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz hrvatski su učinak, jer je Hajduk protiv Žiline u 1. pretkolu Europske lige i pobijedio i izgubio, pišu Sportske novosti.

Hrvatska ove godine gubi 6.000 bodova iz sezone 2021./22., tako da je vrlo jasno da je tek na početku i da joj treba još puno ovakvih pobjeda kako bi nadoknadila taj minus. Trenutačno je 23. na ljestvici UEFA-e s petogodišnjim koeficijentom 23.281, dok 22. Ukrajina ima 23.712, 21. Rumunjska 24.000...