Hrvatski navijači uljepšali im vjenčanje u Philadelphiji, sada stižu na bračno putovanje u Hrvatsku

Ashton i Zach Smith iz Philadelphije, čije je vjenčanje obilježilo spontano slavlje s hrvatskim navijačima uoči utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, uskoro će posjetiti Hrvatsku.

Naime, nakon što su mladenci izrekli sudbonosno "da" u gradskoj vijećnici u Philadelphiji, dočekalo ih je neočekivano iznenađenje. Na gradskom trgu okupile su se stotine hrvatskih navijača koji su se pripremali za utakmicu reprezentacije protiv Gane, a njihov poseban dan pretvorio se u veliko zajedničko slavlje.

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Uz pjesmu, fotografiranje i navijanje, hrvatski su navijači mladencima priredili uspomenu koju, kako su i sami rekli, nikada neće zaboraviti.

Dirnuta ovom pričom, ali i na inicijativu Kluba navijača Croatian Fans Embassy We Croats (Mi Hrvati) te Igora Čavlovića, Hrvatska turistička zajednica odlučila je mladencima pokloniti bračno putovanje u Hrvatsku.

Ashton i Zach poziv su prihvatili s velikim oduševljenjem, a detalji njihova dolaska i program boravka u hrvatskim destinacijama bit će objavljeni uskoro.

"Ashton i Zach, dobrodošli u Hrvatsku, zemlju velikog srca!", poručili su iz Hrvatske turističke zajednice.