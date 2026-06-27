Hrvatski navijači uljepšali dan mladencima u Philadelphiji, sve se pretvorilo u malu svadbu

Uoči utakmice Hrvatske i Gane u Philadelphiji dogodio se simpatičan prizor koji je oduševio prolaznike i brzo privukao pozornost na društvenim mrežama.

Dok je skupina hrvatskih navijača prolazila pokraj gradske vijećnice, iz zgrade su upravo izašli mladenci koji su nekoliko trenutaka ranije izgovorili sudbonosno "da".

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Navijači nisu propustili priliku uljepšati im jedan od najvažnijih dana u životu. Spontano su ih dočekali pjesmom i pljeskom te njihov izlazak iz vijećnice pretvorili u improvizirano svadbeno slavlje.

Mladenci su cijelu situaciju prihvatili s osmijehom te su vidljivo uživali u neočekivanom iznenađenju, dok su ih hrvatski navijači ispratili pjesmom, pljeskom i odličnom atmosferom.

Vesela scena dogodila se samo nekoliko sati prije početka dvoboja Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, tijekom kojeg su hrvatski navijači još jednom pokazali kako znaju stvoriti atmosferu i izvan stadiona.