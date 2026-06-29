Hrvatski navijač greškom ušao u gej klub, njegova reakcija postala je viralni hit

Pobjeda Hrvatske nad Panamom (1:0) u drugom kolu Svjetskog prvenstva izazvala je veliko slavlje navijača na ulicama Toronta, no jednom hrvatskom navijaču slavlje će ostati u sjećanju iz potpuno neočekivanog razloga.

Naime, snimka na kojoj se vidi kako je greškom ušao u jedan od poznatih gradskih gay klubova postala je viralni hit na društvenim mrežama te izazvala lavinu komentara.

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Video prikazuje navijača u hrvatskom dresu koji je, tražeći mjesto za nastavak slavlja nakon utakmice, bezbrižno ušao u klub. Tek nekoliko trenutaka kasnije zastao je, pogledao oko sebe i shvatio da se nalazi na sasvim drukčijem mjestu nego što je očekivao.

Croatian fan walks into gay bar and the moment he realises its a gay bar is caught on camera 🌈 🏳️‍🌈 #Croatia #gaybar #worldcup #caughtoncamera #viral pic.twitter.com/UBpJGbGsnd — away day lads (@awaydayladsfs) June 29, 2026

Njegov izraz lica, u kojem su se isprepleli iznenađenje, zbunjenost i nevjerica, nasmijao je tisuće korisnika društvenih mreža, a mnogi su u komentarima poručili kako će prije sljedeće utakmice ipak dvaput provjeriti kamo ulaze.

Hrvatska je pobjedom nad Panamom izborila plasman u nokaut-fazu natjecanja. U šesnaestini finala čeka je Portugal, a susret se igra u petak u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.