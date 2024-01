Hrvatski kapetan o ratu u Crvenom moru kojim bi za nekih mjesec dana i sam trebao ploviti: "Pripreme su bile godinama kroz to područje"

Nakon niza napada Hutija u Crvenom moru, noćas su SAD i Britanci žestoko udarili na njihove položaje. Prema tom području kreće i Mario Tomas, kapetan broda Jadroplova koji je trenutno u Južnoj Koreji.

"Krećemo iz Južne Koreje, preko prolaza gdje je Singapur tu se zaustavimo uzeti gorivo i onda idemo tamo, imamo nekih sedam dana do te zone i onda ćemo to proći", govori za 24sata hrvatski kapetan Mario Tomas koji bi sa svojom posadom na brodu Jadroplova za nekih mjesec dana trebao proći Crvenim morem, što predstavlja trenutno jedno od najrizičnijih područja u svijetu.

"Pripreme su bile godinama kroz to područje, zato što je prije toga bilo opasno zbog somalskih pirata. Ovo što se sada događa, to je sasvim nešto novo, teško se boriti protiv toga čovjeku koji je došao kao mi, da vozimo brod. Ne susrećeš baš da ti rakete padaju po brodovima tako često", kaže Tomas referirajući se na to da su SAD i Velika Britanija započeli napade na ciljeve povezane s Hutima u Jemenu. Zračni udari britanskih i američkih snaga uslijedili su nakon brojnih napada Hutija u Crvenom moru.

'Što će on s puškom kraj njihovih raketa'

Tomas kaže da i ako imaju oružanu pratnju, osjećaju nekakvu nesigurnost.

"Oni dođu s kvalitetnim oružjem, ali što će on s tom puškom kraj raketa. Kad imate nešto što ne možete eliminirati, samo budala nema strah. Strah postoji, mislim da se ipak oni baziraju na veće i skuplje brodove. To se sve može promijeniti preko noći",kazao je Tomas koji teret željeza iz Južne Koreje prevozi u Tursku.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan rekao nam je da ovakva situacija nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na to da u svijetu postoji bezbroj ratnih zona.

"Pomorci u trenutku kada ulaze u ratnu zonu sukladno kolektivnom ugovoru imaju pravo na veću dnevnicu, duplo ih se plaća. Imaju pravo i iskrcati se s broda, kompanija je dužna obavijestiti pomorca da ulazi u ratnu zonu, ali to pravo nitko ne koristi. To pravo ne znam kada je tko iskoristi. Plaćaju se i dodatne oružane pratnje ",kaže Melvan koji dodaje da tko zna koliko je naših brodova u nekakvoj ratnoj zoni.

Dodaje da je odluka o preusmjeravanju na kompaniji, ali isto tako ako se brod preusmjeri gubi se, kako kaže, od tri do četiri tjedna. - To utječe i na cijenu robe - zaključuje Melvan za 24sata.