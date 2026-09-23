Hrvatski kanaderi odletjeli u Bosnu i Hercegovinu pomoći u gašenju požara

Hrvatska šalje dva Canadaira CL-415 u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli u gašenju požara na području općine Jablanica, izvijestilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

„U tijeku je angažiranje dva Canadaira CL-415 na pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području Općine Jablanica“, objavio je MORH.

Hrvatske protupožarne zračne snage tako će se uključiti u borbu s vatrenom stihijom koja je zahvatila područje Jablanice.

U tijeku je angažiranje 2️⃣ Canadaira CL-415 na pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju 🔥 na području Općine Jablanica❗️ https://t.co/8QlWwwa6ah — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 23, 2026



