Hrvatski kanader pomaže u gašenju velikih požara u Francuskoj: U jednom danu izbacio 254 tone vode

Hrvatski protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 od 24. srpnja sudjeluje u gašenju velikih požara u Francuskoj Republici u sklopu međunarodne misije kroz europski mehanizam rescEU.

Nakon dolaska u Francusku, posada kanadera odmah je angažirana na gašenju požara u blizini grada Nîmesa, a potom je zrakoplov premješten na novo požarište u području Bordeauxa, odnosno Biscarrossea, gdje nastavlja pružati potporu francuskim vatrogasnim snagama.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, tijekom 25. srpnja Canadair CL-415 ostvario je ukupno sedam sati i 25 minuta naleta. U tom je razdoblju na požarišta izbacio ukupno 254 tone vode, dajući značajan doprinos naporima u suzbijanju vatrene stihije.

Angažman hrvatskog kanadera dio je europskog sustava uzajamne pomoći rescEU, kojim države članice međusobno pružaju potporu u izvanrednim situacijama poput velikih požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa.