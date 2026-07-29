Hrvatski kanader ostaje u Francuskoj: Vlada odobrila nastavak pomoći u gašenju požara

Vlada Republike Hrvatske odobrila je nastavak sudjelovanja Oružanih snaga RH u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj Republici u gašenju velikih požara.

Na telefonskoj 189. sjednici Vlada je, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske za potrebe angažiranja hrvatskih snaga u Francuskoj.

Odlukom donesenom 23. srpnja 2026. godine već je bio odobren angažman zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade, a zbog zahtjeva Francuske za nastavkom pomoći sada je odobrena rotacija zrakoplova i posada.

Hrvatska će tako i dalje sudjelovati u gašenju požara s jednim zrakoplovom Canadair CL-415 i pripadajućim posadama Oružanih snaga RH.

U slučaju potrebe za dodatnom logističkom potporom, odobreno je i korištenje helikoptera Mi-171Š te aviona Pilatus PC-9M s pripadajućim posadama za prelazak državne granice i pružanje pomoći u borbi protiv požara.