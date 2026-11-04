Hrvatski izvoz u Kinu snažno porastao: U Šangaju 27 hrvatskih tvrtki traži nove poslovne prilike

Hrvatski izvoz u Kinu u prvih šest mjeseci ove godine porastao je za čak 72,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a gospodarska suradnja dviju zemalja mogla bi dodatno ojačati. U Šangaju trenutačno boravi hrvatsko gospodarsko izaslanstvo koje okuplja 27 domaćih tvrtki, a cilj je otvaranje novih poslovnih prilika i širenje izvoza na veliko kinesko tržište.

Gospodarsko izaslanstvo u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) boravi u Šangaju od 2. do 7. studenoga. Hrvatski poduzetnici sudjeluju na gospodarskom forumu i poslovnim razgovorima s kineskim partnerima, a predviđen je i posjet međunarodnom sajmu China International Import Expo (CIIE). Poseban naglasak stavljen je na izvoz hrvatskih prehrambenih proizvoda, prije svega mliječnih i ribljih proizvoda te proizvoda od maslina. Istodobno se istražuju mogućnosti plasmana usluga i suradnje u tehnološkim sektorima, uključujući električna vozila, robotiku i strojeve za automatizaciju.

Hrvatska želi iskoristiti prednosti europskog tržišta

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marina Rožić istaknula je kako Hrvatska kineskim partnerima može ponuditi niz prednosti, od stabilnog poslovnog okruženja do pristupa jedinstvenom tržištu Europske unije.

"Kao članica Europske unije, Kini nudimo stabilno poslovno okruženje, pristup jedinstvenom europskom tržištu te snažnu povezanost sa srednjom Europom i Mediteranom. Naše tvrtke iz različitih sektora, uključujući prehrambenu industriju i industriju pića, informacijske tehnologije i digitalne tehnologije, logistiku, inženjerstvo, graditeljstvo i proizvodnju ovdje u Šangaju žele istražiti nove poslovne mogućnosti", poručila je Rožić. HGK već godinama radi na povezivanju hrvatskih i kineskih gospodarstvenika kroz poslovne forume, organizirane nastupe na međunarodnim sajmovima te aktivnosti svojeg predstavništva u Šangaju.

Direktor Predstavništva HGK u Šangaju Yu Cai naglasio je kako obje zemlje imaju značajan prostor za razvoj gospodarske suradnje. "Hrvatska ima razvijenu prometnu infrastrukturu, kvalificiranu radnu snagu i mrežu konkurentnih poduzeća, što ju čini privlačnim partnerom kineskim tvrtkama. Kina pak Hrvatskoj pruža mogućnosti za plasman visokokvalitetnih proizvoda i specijaliziranih usluga", istaknuo je Cai.

Izvoz porastao za više od 70 posto, ali uvoz je i dalje znatno veći

Prema podacima HGK, hrvatski izvoz u Kinu tijekom prvih šest mjeseci 2026. godine dosegnuo je gotovo 107 milijuna američkih dolara. Riječ je o povećanju od 72,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istodobno je rastao i uvoz kineske robe u Hrvatsku. U prvom polugodištu povećan je za približno osam posto, s 879,2 na 952,6 milijuna američkih dolara. Ukupna robna razmjena Hrvatske i Kine tako je u prvih šest mjeseci ove godine dosegnula 1,06 milijardi dolara, što predstavlja rast od 12,6 posto na godišnjoj razini. Unatoč snažnom rastu izvoza, Hrvatska i dalje bilježi velik trgovinski deficit u razmjeni s Kinom, budući da vrijednost uvezene robe višestruko premašuje vrijednost hrvatskog izvoza.

Kineska ulaganja u energetiku otvaraju nove mogućnosti

Hrvatski veleposlanik u Narodnoj Republici Kini Dario Mihelin posebno je istaknuo mogućnosti suradnje u području obnovljivih izvora energije, sektoru u kojem su kineski ulagači već prisutni u Hrvatskoj. "Kada je riječ o kineskim ulaganjima, želio bih posebno istaknuti sektor obnovljivih izvora energije. Jedno od najvećih kineskih ulaganja u Hrvatskoj je vjetroelektrana u blizini Senja i Brinja. A HEP surađuje s kineskom tvrtkom Norinco na izgradnji najveće sunčane elektrane u Hrvatskoj u blizini Zadra. Vjerujem da upravo u tom sektoru postoji velik prostor za jačanje suradnje", rekao je Mihelin.

Hrvatski veleposlanik osvrnuo se i na uvjete poslovanja hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu. Izrazio je očekivanje da će domaće kompanije koje posluju u Kini, među kojima je i Infobip, imati jednake poslovne mogućnosti i tretman kakav kineska poduzeća uživaju u Hrvatskoj.