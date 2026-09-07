Hrvatski i slovenski vatrogasci udružili snage: Novi tim od 40 ljudi spreman za poplave i druge nepogode

Konačna realizacija svake pažnje vrijednog međunarodnog (hrvatsko-slovenskog) Interreg projekta HITRO donijela je znatnu korist slovensko-hrvatskom području uz rijeku Kupu, točnije onom njezinom dijelu koji se s hrvatske strane nalazi na području Grada Vrbovskog, a sa slovenske je to teritorij Občine Črnomelj.

Stanje sa zaštitom od poplava, požara i sličnih opakih nepogoda sigurno je sada pod većom kontrolom, smatra Mario Mužević, zapovjednik VZ-a Grada Vrbovskog, koji je pojasnio na koji su način vrbovšćanski vatrogasci ušli u projekt HITRO, piše Novi list.

Združene snage

– Analizirajući rad u posljednjih desetak godina vidjeli smo da sve veći broj naših intervencija ide u tzv. tehničke intervencije vezane uz klimatske promjene, odnosno probleme s ledolomom, vjetrolomom, poplavama i sličnim nepogodama koje proizlaze iz promjene klime. Naravno, za intervencije takve vrste moramo biti što spremniji pa smo tražili mogućnost da nabavimo što kvalitetniju opremu koja nije nimalo jeftina. Tako smo kroz razgovore s kolegama sa slovenske strane došli do ideje da se zajedno prijavimo za korištenje EU sredstava. Naša zajednička kandidatura bila je uspješna, a Gasilska zveza Črnomelj bila je u tom našem zajedničkom projektu glavni partner, dok su ostali partneri bili VZ Grada Vrbovsko, Občina Črnomelj i Grad Vrbovsko. Kroz projekt smo stvorili jedan zajednički hrvatsko-slovenski operativni tim od 40 ljudi te ga vrlo kvalitetno opremili za, primjerice, intervencije pri poplavama, spašavanje na brzim vodama, spašavanje na visinama te upravljanje i vođenje zapovjednog kadra kod takvih intervencija. Taj je tim, dakle, kroz ovaj projekt osnovan, opremljen i osposobljen za reakciju i spašavanje ljudskih života.

Kruna svega bila je prezentacija te nove opreme pa su se na našoj velikoj zajedničkoj vježbi održanoj na našoj strani, u naselju Blaževci, mogli vidjeti, uz onu osnovnu zaštitnu opremu, i čamci za spašavanje, razne pumpe za isisavanje vode, usisavači, isušivači vlage, modularne prikolice za intervencije, oprema za intervencije u ruševinama i srušenim stablima, veliki agregati, šatori za smještaj… Sredstvima ovog EU projekta bitno smo povećali operativnu spremnost naših DVD-ova te dosegli jedan visoki standard koji još nije nadstandard, ali je blizu tome. Sve to je bilo praćeno i detaljnom edukacijom i vrlo kvalitetnom obukom, što smo također prezentirali na toj velikoj vježbi, rekao je zapovjednik Mužević.

Korištenje EU sredstava

Vrlo zadovoljan uspješnom realizacijom ovog projekta koji dodatno veže hrvatske i lokalne samouprave i narod ovog područja je i Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog.

– Ukupna vrijednost projekta bila 1,1 milijun eura, a Grad Vrbovsko je sudjelovao s 370.000 eura koje je osigurao kroz kredit. Oko osamdeset posto od te svote već nam je vraćeno kroz pravila ugovora o takvim projektima, a u cijelosti smo već vratili i kredit od 300.000 eura. U projekt smo ušli jer smo svjesni da bez tog poticaja i te količine EU novaca mi sami kao lokalna samouprava ne bismo mogli tako kvalitetno opremiti naš DVD i sigurno ne bi bilo dobro da to nismo učinili i iskoristil mogućnost korištenja EU sredstava, zaključio je gradonačelnik Mufić, naglasivši kako će Grad Vrbovsko, u okviru svojih mogućnosti, nastojati brinuti o razvoju vatrogastva i podizanju kvalitete i uvjeta njihova rada koji je sve značajniji i bitniji s obzirom na hitne i teške situacije kojih je sve više.

Povelja uzajamne pomoći

– Povelju uzajamne pomoći potpisali su čelnici Vrbovskog i Črnomelja i ta nam Povelja omoguće da reagiramo i na našoj i na slovenskoj strani. Isto tako i Slovencima na našoj strani jer svi znamo da poplava ne bira naciju i nužno je što prije reagirati, rekao je Mužević, istaknuvši kako HITRO tim na teren izlazi samo ako regularne postrojbe ne mogu riješiti situaciju.