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Hrvatski heroj koji je stradao uklanjajući "zvončiće": Nakon 33 godine policija mu je odala počast

Položio je život za Domovinu, a njegova žrtva i danas se pamti

U obrani neovisne Domovine svoj život je položio hrvatski redarstvenik, koji je 14. srpnja 1993. godine uslijed eksplozije koja se dogodila prilikom uklanjanja kazetnih bombica tzv. „zvončići“ u mjestu Debeljak, zadobio teške tjelesne povrede od kojih je četiri dana kasnije preminuo u Općoj bolnici Zadar.

Pokojni kolega Marinko Brkić rođen 12. ožujka 1966. godine, kao policijski službenik PU zadarske od 21. ožujka 1991. godine do svoje tragične smrti aktivno je sudjelovao u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.​

Prošle su 33 godine od pogibije hrvatskog redarstvenika ali se u Policijskoj upravi zadarskoj trajno čuva spomen na njegovu žrtvu, a kao čin zahvale i sjećanja odana mu je počast postrojem i čitanjem povjesnice o okolnostima stradavanja te su na gradskom groblju zapaljene svijeće na njegovom grobu.

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