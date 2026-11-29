Visoke cijene najma stanova posljednjih su godina postale jedan od najozbiljnijih problema za stanovnike dalmatinskih gradova, osobito onih u kojima velik dio stambenog fonda tijekom turističke sezone služi za kratkoročni smještaj posjetitelja. Mladim ljudima i obiteljima koji nemaju vlastitu nekretninu sve je teže samostalno riješiti stambeno pitanje, dok podstanarstvo može odnijeti znatan dio njihovih mjesečnih prihoda. Grad Dubrovnik priprema izmjene dviju odluka kojima bi se povećali iznosi financijskih potpora namijenjenih subvencioniranju najma. Najviša mjesečna pomoć iznosila bi 300 eura, odnosno do 3.600 eura tijekom dvanaest mjeseci korištenja prava.

Iznos pomoći ovisit će o broju članova kućanstva

Prema predloženim odlukama, samcima bi pripadala mjesečna subvencija od 115 eura, dok bi dvočlana kućanstva ostvarivala pravo na 145 eura. Za tročlana kućanstva predložena je pomoć od 190 eura mjesečno, a za četveročlane i veće obitelji predviđeno je 300 eura. Kada bi pojedini korisnik ostvarivao pravo tijekom svih dvanaest mjeseci, godišnji iznosi potpore kretali bi se od 1.380 eura za samce do 3.600 eura za najveća kućanstva. Riječ je o subvencioniranju dijela troškova najamnine, a ne o tome da Grad u cijelosti preuzima obvezu njezina plaćanja.

Predložene mjere odnose se na dvije različite kategorije korisnika, koje imaju različite uvjete za ostvarivanje prava. Prva kategorija obuhvaća mlade osobe i mlade obitelji kojima se nastoji olakšati stambeno osamostaljivanje i ostanak u Dubrovniku. Druga je namijenjena samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa kojima vlastiti prihodi ne omogućuju sigurno podmirivanje troškova stanovanja. Zajednički je cilj povećati dostupnost stanovanja građanima koji nemaju vlastiti odgovarajući stambeni prostor.

Mladi do 45 godina, uz najmanje pet godina prebivališta

Prema prijedlogu nove odluke namijenjene mladima, pravo bi mogli ostvariti samci i obitelji do navršenih 45 godina, uz najmanje pet godina neprekidnog prebivališta na području Dubrovnika. Jedan od uvjeta jest da prosječni mjesečni prihod po punoljetnom članu kućanstva ne premašuje prosječnu neto plaću isplaćenu u Hrvatskoj tijekom prethodne godine. Podnositelji zahtjeva ne smiju raspolagati vlastitom nekretninom pogodnom za stanovanje. Time se potpora nastoji usmjeriti prema ljudima kojima je financijska pomoć pri plaćanju tržišne najamnine doista potrebna.

Za samce i obitelji slabijeg materijalnog statusa predviđen je stroži prihodovni kriterij. Njihova mjesečna primanja, odnosno primanja po članu obiteljskog kućanstva, ne smiju prelaziti polovinu prosječne neto plaće u Hrvatskoj u prethodnoj godini. I u ovoj kategoriji uvjet je najmanje pet godina neprekidnog prebivališta u Dubrovniku. Različiti prihodovni pragovi proizlaze iz različite svrhe dviju mjera, od kojih jedna ima naglašenu stambenu i demografsku, a druga socijalnu funkciju.

Obvezan ovjereni ugovor o najmu

Građani koji žele ostvariti pravo na subvenciju morat će imati važeći ovjereni ugovor o najmu stana ili kuće na području Dubrovnika i stvarno živjeti na prijavljenoj adresi. Predviđena su ograničenja za osobe koje imaju u vlasništvu ili suvlasništvu nekretninu pogodnu za stanovanje ili poslovni prostor koji mogu koristiti za registriranu djelatnost. Posebno će se provjeravati i određena raspolaganja nekretninama tijekom godine prije podnošenja zahtjeva, kao i postojanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Potpora se tako ne bi automatski dodjeljivala svakom podstanaru, nego građanima koji ispunjavaju jasno definirane uvjete.

Tijekom javnog savjetovanja nije stigla nijedna primjedba

Oba prijedloga bila su na javnom savjetovanju od 9. listopada do 9. studenoga ove godine, nakon čega je Grad objavio službena izvješća o rezultatima savjetovanja. Zanimljivo je da tijekom tog razdoblja ni na jedan prijedlog nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi ili mišljenja zainteresirane javnosti. O novim odlukama raspravljat će se na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za četvrtak, 3. prosinca. Ako ih vijećnici usvoje, početak primjene povećanih subvencija predviđen je za 1. siječnja 2027. godine.

Može li ovakav model pomoći i drugim dalmatinskim gradovima?

Dubrovački primjer posebno je zanimljiv u kontekstu problema stanovanja u Splitu, Zadru i drugim turističkim sredinama u kojima velik broj ljudi teško pronalazi dugoročno dostupan najam. Financijska pomoć podstanarima može izravno ublažiti njihovo mjesečno opterećenje, ali sama po sebi ne povećava broj stanova dostupnih na tržištu. Dugoročni učinak takvih mjera ovisi i o njihovoj povezanosti s izgradnjom priuštivih stanova, uređenjem tržišta najma i drugim instrumentima stambene politike. Posebno će biti zanimljivo pratiti koliko će dubrovačkih kućanstava ostvariti pravo na povećane subvencije i koliki će iznos Grad ukupno izdvajati za tu namjenu.