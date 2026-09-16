Hrvatski Friendly Fire među europskom elitom: U Bruxellesu se bori za prestižnu titulu International Brand of the Year

Hrvatska će sutra, 17. rujna, u Bruxellesu imati svog predstavnika na šestom izdanju European Franchise Awards, jednom od najvažnijih europskih okupljanja franšizne industrije. Friendly Fire, hrvatski gaming i esports franšizni koncept, u završnici je izbora za International Brand of the Year, zajedno s međunarodnim brendovima 5àsec, Fortidia, Japanese Head Spa i Reitan Retail. Dodjela će se održati u Bruxellesu u organizaciji European Franchise Federationa (EFF).

Friendly Fire na europsku pozornicu dolazi kao pobjednik hrvatskog Franchise Brand Leader Awarda 2026., gdje je proglašen Franšizom godine, ali i najvećim hrvatskim izvoznikom franšize. Time je postao hrvatski nacionalni predstavnik na European Franchise Awards.

Od prvog prostora u Zagrebu do danas Friendly Fire izrastao je u međunarodni franšizni sustav s 22 lokacije u šest zemalja, dok više od 30 potpisanih franšiznih ugovora predviđa otvaranje još približno 200 lokacija u 11 zemalja. Platformu Friendly Firea danas koristi više od 220.000 gejmera, a na njihovim lokacijama održano je više od tisuću amaterskih esports natjecanja.

"Ne idemo u Bruxelles dokazivati da smo dobri. Idemo jer mislimo da je vrijeme da Hrvatska bude u toj sobi. Konkurencija su brendovi koji rastu desetljećima, pa ne idemo s pretpostavkom da ćemo pobijediti. Idemo zato što smo u devet godina iz jednog prostora u Zagrebu došli do 22 lokacije u šest zemalja i mislimo da to zaslužuje biti na toj pozornici. Ako se vratimo s nagradom, sjajno. Ako ne, vratit ćemo se s kontaktima i iskustvom koji nam mogu otvoriti nova tržišta", poručuje David Kosir, osnivač Friendly Firea.

Za Friendly Fire međunarodna nominacija dolazi u trenutku snažnog ubrzanja poslovanja. Krajem kolovoza hrvatski fond AYMO Ventures uložio je četiri milijuna eura u Series A investicijskoj rundi. Sredstva su namijenjena međunarodnom širenju, razvoju tehnološke platforme i dodatnom jačanju podrške franšiznim partnerima. Početkom rujna otvorene su nove lokacije na Cipru, u Rijeci i Beču, a kompanija nastavlja širenje i na tržištu Beneluxa, s Utrechtom kao novom lokacijom, te otvaranjem tržišta Španjolske i Poljske.

"European Franchise Awards nije samo još jedna dodjela nagrada. To je prilika da hrvatski franšizni modeli, hrvatsko znanje i poduzetnička ambicija budu vidljivi na europskoj sceni. Friendly Fire je pokazao da hrvatski brend može nastati ovdje, rasti kroz franšizni model i vrlo brzo postati međunarodno konkurentan. Već sam ulazak među europske finaliste veliko je priznanje. Sada navijamo za još jedan korak dalje", ističe Darko Buković, direktor nacionalnog izbora za franšizu godine Franchise Brand Leader Awarda, koji su utemeljili PoslovniFM, Hrvatska udruga za franšizno poslovanje i Brending akademija.

Posebnu težinu uspjehu daje činjenica da je Friendly Fire do nacionalne nagrade došao u konkurenciji i izboru svih franšiza koje djeluju na hrvatskom tržištu, a o finalistima i pobjednicima odlučuje međunarodni žiri iz šest zemalja. Nacionalni pobjednik potom dobiva priliku predstavljati Hrvatsku na europskoj razini, kao jedini predstavnik iz šireg regionalnog područja.

"Ponosni smo što Friendly Fire predstavlja Hrvatsku među najboljim europskim franšiznim brendovima. Franšiza je posao povjerenja – partner u drugoj zemlji ulaže vlastiti novac u naš poslovni sustav i mora vjerovati da iza brenda stoje znanje, standardi i model koji funkcionira. Friendly Fire je upravo to uspio dokazati. Njihov rezultat pokazuje da hrvatska franšizna industrija ima koncepte koji mogu biti relevantni i izvan hrvatskog tržišta. A među 15.000 franšiznih sustava koji djeluju u Europi biti među najboljima nije mala stvar", kaže dr. Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje FIP.

Hrvatska pritom već ima uspješnu povijest na European Franchise Awards.

Tinker Labs, hrvatska obrazovna franšiza za popularizaciju znanosti i STEM područja među djecom, lani je bila najbolja franšiza u Europi u kategoriji brzorastućeg brenda Emerging International Brand. Museum of Illusions, hrvatski franšizni koncept, okitio se srebrom na europskom izboru 2023. godine u kategoriji International Brand.

Hrvatski predstavnici prethodnih godina ostvarivali su zapažene rezultate na europskoj sceni, gotovo redovito ulazeći u finale, a u kategoriji najboljih potpornih sustava u Europi za razvoj franšiznog poslovanja – Service to Franchising – u finalu je 2025. bio i PoslovniFM, prvi poslovni podcast radio i utemeljitelj hrvatskog izbora za franšizu godine.

Ovogodišnje finale održava se 17. rujna u Bruxellesu, a Friendly Fire u njega ulazi s jasnom ambicijom – ne samo predstaviti Hrvatsku nego i pokazati da se globalno konkurentan franšizni model može izgraditi upravo u Zagrebu.

"Naš cilj nije osvojiti jednu nagradu. Naš je cilj izgraditi najveći gaming café lanac na svijetu. Bruxelles je važna stanica na tom putu, ali naš posao nastavlja se već sljedećeg dana", poručuju iz Friendly Firea.