Hrvatski financijaš uhićen u SAD-u, prijeti mu do 20 godina zatvora

Vuk Vuković, osnivač njujorškog Oraclum Capital LLC-a te izvršni i investicijski direktor fonda ORCA BASON Fund, uhićen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Američke vlasti sumnjiče ga za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektroničku prijevaru, izvijestila je u petak Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Prema tvrdnjama američkih istražitelja, Vuković je ulagačima slao mjesečne izvještaje u kojima je uspješnost fonda bila prikazana boljom nego što je doista bila. Sumnja se i da je jednom potencijalnom ulagaču dostavio krivotvorenu brokersku dokumentaciju s uvećanim podacima o vrijednosti imovine i prinosima fonda.

Prijete mu visoke zatvorske kazne

Američko Ministarstvo pravosuđa navodi da Oraclum Capital LLC ima sjedište u New Yorku i upravlja fondom ORCA BASON Fund. Prema kaznenoj prijavi, sporne aktivnosti trajale su najmanje od 2024. godine, a cilj je navodno bio privući nova ulaganja i uvjeriti postojeće ulagače da svoj novac ostave u fondu.

Vuković se suočava s dvije točke optužbe. Za svako od kaznenih djela za koje ga se tereti zakonom je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora. To, međutim, ne znači da bi takva kazna bila i izrečena – o eventualnoj sankciji odlučivao bi sud.

Nakon uhićenja Vuković je izveden pred sutkinju Jennifer E. Willis. Američke vlasti naglašavaju da optužbe u ovoj fazi predstavljaju navode te da se smatra nevinim dok mu se krivnja ne dokaže.

Hanfa još ranije utvrdila nepravilnosti

Hrvatski regulator podsjetio je da je fond ORCA BASON već bio predmet njegova nadzora. Hanfa je tijekom postupanja utvrdila niz nepravilnosti vezanih uz nuđenje i distribuciju ulaganja u Hrvatskoj.

U srpnju 2025. doneseno je rješenje kojim je naložen prestanak neovlaštenog pružanja investicijskih usluga povezanih s fondom, kao i neovlaštenog držanja novca ulagatelja.

Nove mjere uslijedile su u prosincu iste godine, kada je Oraclum Capitalu zabranjeno daljnje trgovanje na hrvatskom tržištu, uključujući promociju i distribuciju udjela ORCA BASON Funda. Društvu je ujedno naloženo da ulagače upozna s poduzetim mjerama i njihovim pravima, među kojima je i pravo na zakonitu isplatu sredstava.

Hanfa je u lipnju ove godine utvrdila da je društvo postupilo prema naloženim mjerama, no zabrane vezane uz daljnje trgovanje i distribuciju udjela ostale su na snazi u opsegu određenom ranijim rješenjima.

Hanfa obavijestila američka tijela

Tijekom svojih nadzornih postupaka Hanfa je informacije do kojih je došla proslijedila regulatornim i drugim nadležnim institucijama u SAD-u, gdje su društvo i fond osnovani.

Iz Hanfe poručuju da su javnost o slučaju obavijestili kako bi zaštitili ulagače i upozorili na rizike ulaganja koja se nude ili distribuiraju protivno važećim propisima. Agencija najavljuje da će nastaviti objavljivati informacije važne za zaštitu ulagača i integritet tržišta kapitala.