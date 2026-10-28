Hrvatski dom Split mladima nudi čak 70 posto popusta na koncerte, a posebna pogodnost čeka i ljubitelje glazbe

Hrvatski dom Split nastavlja približavati koncertne programe mlađoj publici kroz Kulturni pokaz, pogodnost namijenjenu učenicima i studentima koja omogućuje kupnju ulaznica za koncerte po cijeni od svega 30 posto redovne vrijednosti. Riječ je o inicijativi kojom se mladima želi olakšati pristup kulturnim sadržajima i potaknuti ih na češće posjete koncertima u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Tko ima pravo na popust i kako do Kulturnog pokaza?

Kulturni pokaz mogu ostvariti svi učenici i studenti, dok za maloljetnu djecu prijavu mogu ispuniti roditelji ili skrbnici. Postupak prijave vrlo je jednostavan. Potrebno je ispuniti online obrazac, navesti osobne podatke, naziv škole ili fakulteta te adresu elektroničke pošte. Prijava je dostupna putem poveznice: KLIKNI OVDJE ZA PRIJAVU!

Nakon prijave, popust se ostvaruje dolaskom na blagajnu Hrvatskog doma Split u Tončićevoj ulici 1, sat vremena prije početka koncerta. Djelatnici blagajne provjeravaju ime i prezime u bazi korisnika Kulturnog pokaza, nakon čega je moguće kupiti ulaznicu uz 70 posto popusta. Važno je naglasiti da se ova pogodnost može iskoristiti isključivo na blagajni, odnosno ne vrijedi za online kupnju ni za pretplate. Također, broj ulaznica s popustom za pojedine koncerte može biti ograničen. Više informacija o pogodnosti dostupno je na poveznici ŠTO JE TO KULTURNI POKAZ I KAKO DO NJEGA?.

Poseban popust i za koncert 4. studenoga

Osim pogodnosti namijenjene mladima, Hrvatski dom Split pripremio je i posebnu ponudu za pretplatnike svojeg newslettera. Naime, za koncert Dalmatinskog ciklusa Brass & Percussion septet DSO-a – Od Buenos Airesa do Dubrovnika, koji je najavljen za 4. studenoga 2026. godine, pretplatnici newslettera mogu ostvariti 70 posto popusta na ulaznice. Za razliku od Kulturnog pokaza, ova se pogodnost ostvaruje prilikom online kupnje, unosom promotivnog koda Dalmatinski70hd. Posjetitelji će tako imati priliku uživati u nastupu ansambla Dubrovačkog simfonijskog orkestra, čiji repertoar obuhvaća različite glazbene stilove, od klasike i romantizma do filmske glazbe, jazza, funka i rocka.

Od klasične glazbe do tanga i latinoameričkih ritmova

Brass & Percussion septet Dubrovačkog simfonijskog orkestra nastao je 2020. godine, u vrijeme epidemioloških ograničenja, kada su se glazbenici organizirali u manje komorne sastave kako bi nastavili koncertnu djelatnost. Iz prvotnog Horn & Percussion kvinteta razvio se septet kojemu su se pridružili trubač Ivan Kušelj i udaraljkaš Alan Polzer, profesori Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku.

Proširenjem sastava obogaćen je i repertoar, a važan dio umjetničkog identiteta ansambla predstavljaju aranžmani Damira Butigana te etno-crossover projekt temeljen na narodnim napjevima i plesovima dubrovačkog kraja. Godine 2021. ansamblu se kao gostujući solist pridružio violončelist Vid Veljak u projektu posvećenom tangu i latinoameričkoj glazbi, s djelima Astora Piazzolle i Alberta Ginastere.

Ansambl je dosad nastupao u sklopu programa Dubrovačkog simfonijskog orkestra, festivala Dubrovnik u pozno ljeto, Epidaurus Festivala i Cavtatskog ljeta, a gostovao je i na Velikogoričkom brass festivalu, Blatskom ljetu te Osječkom ljetu kulture. Koncert u Hrvatskom domu Split bit će nova prilika za predstavljanje njihova raznovrsnog glazbenog izričaja splitskoj publici, uz posebne pogodnosti koje omogućuju povoljniji dolazak na koncert.