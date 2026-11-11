Hrvatski dom Split ispunjen do posljednjeg mjesta: Emotivna večer u čast zbora Brodosplit

Prepuna Koncertna dvorana Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split sinoć je bila mjesto susreta generacija, uspomena i snažnih emocija. Na svečanoj premijeri dokumentarnog filma „Dalmatino, povišću pritrujena”, publika je upoznala priču o Gradskom zboru Brodosplit – njegovim ljudima, glazbenim uspjesima i zajedništvu koje traje više od pola stoljeća.

Večer je spojila filmsku priču i glazbu uživo, podsjetivši koliko je Brodosplit duboko utkan u kulturni identitet grada. Pod ravnanjem maestra Vlade Sunka zbor je izveo skladbu Ljube Stipišića Delmate „Dalmatino, povišću pritrujena”, koja je tijekom desetljeća postala njegov zaštitni znak i po kojoj film nosi naslov.

Poseban trenutak programa bio je nastup Zlatana Stipišića Gibonnija, koji je uz Brodosplit i klavirsku pratnju Vinka Didovića izveo „Udicu” i „Dobre jude”. Zajednički nastup podsjetio je na dugogodišnje prijateljstvo i suradnju zbora s obitelji Stipišić, koja se od Ljube Stipišića Delmate nastavila i kroz novu generaciju.

U središtu večeri bili su pjevači. Kroz Brodosplit ih je prošlo više od 300, od škverskih radnika i obrtnika do studenata, liječnika, pravnika i profesora. Različite životne putove povezala je ljubav prema glazbi, a probe, putovanja i nastupi pretvorili su zbor u zajednicu koja daleko nadilazi samo pjevanje. O tome svjedoči i današnji generacijski raspon članova – od najmlađeg Ivana Banovića do veterana Ive Čovića, koji je uz zbor od njegova prvog dana.

Večer je bila posvećena svim pjevačima koji su tijekom desetljeća utkali dio sebe u život Brodosplita te maestrima Josipu Veršiću i Vladi Sunku, čija su predanost i glazbena vizija oblikovale njegov put.

Autori filma Sanda Grgas Prkić i Petar Prkić zabilježili su priču koja uz priznanja i velike pozornice čuva i osobna sjećanja, humor, prijateljstva i svakodnevicu zbora. Film, ostvaren sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, ostaje vrijedan dokument splitske glazbene povijesti i ljudi koji je stvaraju.

Ispunjena dvorana i emotivan susret s publikom pokazali su koliko ta priča pripada Splitu. Bila je to večer zahvalnosti svim generacijama Brodosplita, ali i potvrda da pisma koja ih je povezala nastavlja živjeti.