Hrvatski dom Split bilježi veliki rast pretplatnika, krenula slobodna prodaja ulaznica: Evo što publiku čeka ove jeseni

U Hrvatskom domu Split počela je slobodna prodaja pojedinačnih ulaznica za koncerte koji su se dosad mogli kupiti u sklopu pretplatničkih paketa. Interes publike za novu koncertnu sezonu već je nadmašio prošlogodišnje rezultate. Hrvatski dom Split dosad je upisao 271 pretplatu, što je čak 20 posto više nego tijekom prošle koncertne sezone.

Pretplate se još uvijek mogu upisati

Iako je počela slobodna prodaja pojedinačnih ulaznica, mogućnost upisa pretplata i dalje ostaje otvorena.

Pretplata za program Klasika može se upisati do 22. listopada, za Splitski krug do 15. listopada, Jazz do 10. listopada, dok je pretplatu za Svjetsku glazbu moguće upisati do 30. listopada. Teserakt i pretplatu za dječji program moguće je upisati tijekom cijele godine. Uz pretplatničke programe, Hrvatski dom Split posebno izdvaja i OFF program za prvi dio koncertne sezone, koji donosi niz žanrovski različitih koncerata.

RØLØ otvara listopadski program

Splitski RØLØ nastupa 3. listopada u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Elektronika, indie punk rock, eksperiment i deset godina glazbenog traženja oblikovali su prepoznatljiv zvuk benda koji svoj prostor gradi između klupskog nastupa, rock koncerta i zvučnog eksperimenta.

Bubnjevi, bas, gitare i elektronika donose koncert koji istodobno pulsira, provocira i vuče publiku naprijed.

Brushy One String: Veliki zvuk sa samo jednom žicom

Jamajčanski kantautor Brushy One String stiže u Split 17. listopada, također u 20 sati. Njegova posebnost leži već u samom imenu – glazbu izvodi na gitari s jednom žicom. Duboki glas, groove i ritam koji stvara udarajući po tijelu gitare minimalističku postavu pretvaraju u potpuno koncertno iskustvo. Od uličnih nastupa na Jamajci do velikih međunarodnih festivala, Brushy One String publiku osvaja glasom, ritmom, humorom i karizmom.

Ana Opačak pjeva u čast Gabi Novak

Program "Ana pjeva Gabi" na rasporedu je 21. studenoga u 20 sati. Ana Opačak nastupit će uz Juricu Karuzu na klaviru, a koncert je zamišljen kao intimna posveta Gabi Novak, povodom 90. obljetnice njezina rođenja.

Publika će moći čuti pjesme poput "Pamtim samo sretne dane", "Sve što znaš o meni", "Vino i gitare", "On me voli na svoj način" i "Kuća za ptice". Riječ je o večeri glazbe, poezije i sjećanja te posveti velikoj pjevačici kroz glas umjetnice koja je s njom dijelila glazbu, senzibilitet i prijateljstvo.

Rade Šerbedžija dva puta u istoj večeri

Posebno zanimanje očekuje se i za nastup Rade Šerbedžije i sastava Zapadni kolodvor, koji će 27. studenoga održati čak dva koncerta – u 19:30 i 21:30 sati. Program nosi naziv "Jesen stiže, dunjo moja", a spaja glazbu, poeziju, kazalište i pripovijedanje. Na repertoaru su, među ostalima, "Jesen stiže, dunjo moja", "Imam pjesmu za tebe", "Barbara", "Panonske trešnje", "Djevojka iz moga kraja" i "Ne daj se Ines".

Zbog dva koncerta iste večeri publika može odabrati termin koji joj više odgovara.

Ervin Baučić i HRM zatvaraju izdvojeni dio programa

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića 4. prosinca u 20 sati nastupit će Ervin Baučić i HRM.

Baučić je publici poznat po brojnim kazališnim, televizijskim i koncertnim projektima, kao i po ulogama u predstavama zagrebačkog Kazališta Komedija poput "Jesus Christ Superstar", "Mamma Mia!" i "Jadnici". Njegov snažan vokalni raspon i rock senzibilitet ovom će se prilikom susresti s orkestralnim zvukom HRM-a.

Nova koncertna sezona Hrvatskog doma Split tako donosi širok raspon glazbenih žanrova, od elektronike i rocka preko jazza i world music izričaja do domaće glazbene i interpretativne scene, a povećanje broja pretplatnika pokazuje da interes splitske publike za koncertni program nastavlja rasti.