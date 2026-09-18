Hrvatski boksač korak od europske medalje

Drugog dana Europskog boksačkog prvenstva u bugarskoj metropoli Sofiji Antonio Grabić ušao je u četvrtfinale u kategoriji do 85 kilograma. Jednoglasnom odlukom sudaca je dobio Čeha Daniela Komareka. U ponedjeljak će se boriti za medalju protiv Talijana Marvina Ghilarduccija.

Filip Poturović izgubio je u prvom kolu kategorije do 65 kilograma jednoglasnom odlukom sudaca od austrijskog predstavnika Emina Yildiza. Petar Krešimir Knežević je u kategoriji do 75 kilograma podijeljenom odlukom sudaca 2:3 izgubio od predstavnika Srbije Almira Memića.

U subotu će svoj drugi ulazak u ring imati dvoje hrvatskih boksača. Sara Beram će oko 13.15 boksati osminu finala do 65 kilograma protiv prve nositeljice, Britanke Sache Hickey. Oko 19.30 će Fabijan Tomkić u osmini finala do 70 kilograma boksati protiv Azerbajdžanca Nabija Isgandarova.