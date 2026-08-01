Hrvatski bojnik javio se iz Francuske: S francuskim kolegama jučer smo gasili požar istočno od Marseillea

Iz zračne luke Nîmes-Garons, matične baze francuskih protupožarnih snaga, danas se javio kapetan hrvatske posade Canadaira bojnik Igor Mindoljević:

“Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès. Djelovali smo zajedno s francuskim kolegama, koji su letjeli sa sedam Canadaira, tri Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu, koje je i dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.”

Od početka angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 198 letova, 33:45 sati naleta i izbacili 1110 tone vode.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirani su u Francuskoj Republici od 24. srpnja 2026. godine te svojim iskustvom i sposobnostima daju vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi. Angažman se provodi u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

Sudjelovanjem u ovakvim međunarodnim aktivnostima Hrvatska vojska kontinuirano potvrđuje svoju spremnost, profesionalnost i solidarnost s partnerskim državama u odgovoru na prirodne katastrofe.