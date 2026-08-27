Hrvatski BDP ponovno raste, ali jedna brojka mogla bi zabrinuti građane

Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju 2026. godine. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS), bruto domaći proizvod realno je porastao za 1,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istodobno je bruto dodana vrijednost (BDV) u razdoblju od travnja do lipnja realno porasla za 1,6 posto na godišnjoj razini.

Potrošnja kućanstava porasla tek 0,5 posto

Podaci DZS-a pokazuju da je potrošnja kućanstava u drugom tromjesečju realno porasla za 0,5 posto. Na takva kretanja, navode statističari, utjecala su stabilna kretanja na tržištu rada, ali i promet ostvaren u uslužnim djelatnostima. Veći rast zabilježila je državna potrošnja. Ona je u odnosu na drugo tromjesečje 2025. godine realno povećana za 2 posto.

Rasli i izvoz i uvoz

Rast je zabilježen i u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Izvoz roba i usluga u drugom tromjesečju porastao je realno za 3 posto, dok je uvoz bio još nešto snažniji i povećan je za 3,4 posto. Najnoviji podaci tako potvrđuju nastavak rasta hrvatskog gospodarstva, iako je rast osobne potrošnje kućanstava znatno skromniji od ukupnog rasta državne potrošnje, izvoza i uvoza.