Hrvatski apsurd: Najviše sudaca u EU, a pravosuđe uživa najmanje povjerenja

Hrvatska ima uvjerljivo najviše sudaca u odnosu na broj stanovnika u Europskoj uniji.

Istodobno, ima i najgoru percepciju i povjerenje u rad: čak tri četvrtine građana smatra da je situacija s neovisnošću pravosuđa u RH vrlo loša ili loša. Europski prosjek je manji od 35 posto.

Prema podacima Eurostata, predlani je Europska unija imala blizu 16 profesionalnih sudaca na 100.000 stanovnika, što je pad u odnosu na 2014. godini kad ih je bilo oko 18, piše Danica.

Hrvatska ima najveći omjer, čak i nešto više od 43 suca na 100.000 stanovnika. Najmanje imaju Irska (3,6), Austrija (4,3), Španjolska (6,2), Češka (6,7) i Italija (7,9). Naša zemlja, dakle, u odnosu na broj stanovnika ima gotovo triput više sudaca od EU.

Hrvatski je omjer nešto veći nego prethodne godine. Usporedbe radi, prije pet godina imali smo otprilike 41 suca na 100.000 stanovnika. Broj sudaca raste, povjerenje pada.