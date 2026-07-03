Hrvatske šume pozivaju građane: Još stignete postati „oko šume”

U sklopu ovogodišnje protupožarne kampanje „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra”, Hrvatske šume pozivaju građane da se uključe u nagradni natječaj „Budi oko šume”, koji se provodi na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu Hrvatskim šuma do 9. srpnja 2026. godine. Objavom četvrtog i posljednjeg izazova završeno je predstavljanje svih zadataka, a sudionici još uvijek imaju dovoljno vremena ispuniti ih i osvojiti vrijedne nagrade.

Cilj kampanje nije samo upozoriti na opasnosti koje uzrokuje ljudski nemar, već potaknuti građane da prirodu dožive drugačije - pažljivije, odgovornije i s više poštovanja. Upravo zato ovogodišnji nagradni natječaj nosi naziv „Budi oko šume”, pozivajući građane da budu prisutni u prirodi, ali i da postanu njezine „oči”, da primjećuju ono što ih okružuje, razvijaju povezanost sa šumom i svojim ponašanjem pridonose njezinu očuvanju.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispuniti sva četiri izazova. Najsretniji sudionici osvojit će vrijedne nagrade, uključujući poklon pakete Hrvatskih šuma te ručkove za dvoje u lovačkim domovima diljem Hrvatske: LD Muljava – Vojnić, LD Jankovac – Papuk, LD Lovački – Delnice, LD Kunjevci – Vinkovci.

Prvi izazov, „Budi oko šume: Volim i čuvam”, pozvao je građane da fotografiraju mjesto u prirodi koje im je posebno drago te dovrše rečenicu „Čuvam ovo mjesto jer…”. Cilj izazova bio je razviti osobnu povezanost s prirodom jer mjesta koja volimo prirodno želimo i sačuvati.

U drugom izazovu, „Budi oko šume: Vidim i divim se”, sudionici su trebali zastati, sjesti ili leći u prirodi te fotografirati prirodi iz perspektive koju rijetko primjećujemo. Izazov je podsjetio koliko je važno usporiti, podići pogled i osvijestiti veličinu i ljepotu šume.

Treći izazov, „Budi oko šume: Snaga prirode”, usmjerio je pozornost na biljke koje rastu bez ljudske pomoći, travu između pločnika, mahovinu, gljive ili bršljan. Time se željelo pokazati koliko je priroda otporna, ali i koliko je njezina otpornost ograničena kada se suoči s ljudskim nemarom.

Objavljen i četvrti, posljednji izazov „Budi oko šume: Od šume, šumi”, kojim se građane poziva da od prirodnih materijala pronađenih na šumskom tlu, poput grančica, češera, kamenčića ili lišća, izrade mali land art. Riječ je o simboličnoj gesti zahvalnosti prirodi koja podsjeća da šumi ne trebamo ostavljati trag nemara, već trag poštovanja.

Fotografije svih izazova potrebno je podijeliti prema uputama objavljenima na Facebook i Instagram profilima Hrvatskih šuma. Građani koji se još nisu uključili i dalje stignu ispuniti sva četiri izazova jer su prijave otvorene do 9. srpnja 2026. godine u 23:59 sati.

Kampanja „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra” i ove godine podsjeća da upravo naizgled bezazlene odluke najčešće prethode šumskim požarima. Odbačeni opušak, ostavljena staklena boca ili neugašen plamen mogu biti dovoljni da izazovu požar s dugotrajnim posljedicama za prirodu, životinjski svijet i ljude.

Tijekom ljetnih mjeseci na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, a svaki uočeni dim ili požar potrebno je odmah prijaviti pozivom na 193 ili 112! Pravodobna dojava može biti ključna u sprječavanju širenja požara.

Sve protupožarne aktivnosti i materijali vezani za kampanju Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra mogu se pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, TikToku i LinkedInu.