Hrvatske firme sve manje prodaju na domaćem tržištu, ali u inozemstvu im ide sve bolje

Promet hrvatske industrije u kolovozu 2026. pao je za 0,6 posto u odnosu na srpanj, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS), objavljeni u srijedu, 28. listopada. Dok je prodaja na domaćem tržištu zabilježila pad, na inozemnom tržištu ostvaren je rast.

Prema sezonski i kalendarski prilagođenim podacima DZS-a, promet industrije na domaćem tržištu u kolovozu bio je 2,6 posto manji nego mjesec dana ranije, dok je na nedomaćem tržištu porastao za 2,2 posto.

Ipak, usporedba s istim razdobljem prošle godine pokazuje drukčiju sliku. Ukupni promet industrije u kolovozu bio je 3 posto veći nego u kolovozu 2025. godine.

Domaće tržište usporava, inozemno bilježi snažniji rast

Na godišnjoj razini promet industrije na domaćem tržištu porastao je za 1,4 posto, dok je na nedomaćem tržištu zabilježen rast od čak 7,6 posto.

To pokazuje da je godišnji rast industrijskog prometa bio znatno izraženiji na inozemnim tržištima, unatoč ukupnom mjesečnom padu.

Podaci također otkrivaju da je ukupni promet industrije u prvih osam mjeseci 2026. bio 4,5 posto veći nego u istom razdoblju prošle godine, prema kalendarski prilagođenim indeksima.

Najveći mjesečni pad kod kapitalnih proizvoda

Promatrajući pojedine industrijske grupacije, najveći mjesečni pad prodaje u kolovozu zabilježen je kod kapitalnih proizvoda, i to za 7 posto.

Prodaja energije smanjena je za 5,2 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,7 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,2 posto.

Jedina grupacija koja je u odnosu na srpanj ostvarila rast bili su intermedijarni proizvodi, čija je prodaja povećana za 1,5 posto.

Jedna industrijska grupacija bilježi rast od gotovo 14 posto

Na godišnjoj razini najizraženiji rast ostvaren je upravo kod intermedijarnih proizvoda. Njihova je prodaja u kolovozu porasla za 13,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Rast je zabilježen i kod trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 7,8 posto, te netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 5,1 posto.

Prodaja energije bila je veća za 0,7 posto.

S druge strane, kapitalni proizvodi bilježe godišnji pad prodaje od 8,8 posto, što je ujedno i najveći pad među promatranim industrijskim grupacijama.

Što pokazuju podaci za prvih osam mjeseci?

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2026. ukupni promet industrije porastao je za 4,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2025.

Na domaćem tržištu rast je iznosio 5,4 posto, a na nedomaćem 3,5 posto.

Među industrijskim grupacijama u prvih osam mjeseci posebno se ističu trajni proizvodi za široku potrošnju, s rastom od 13,2 posto, te energija, s rastom od 13 posto.

Intermedijarni proizvodi ostvarili su rast od 7,6 posto, a netrajni proizvodi za široku potrošnju od 2,5 posto. Kapitalni proizvodi zabilježili su blagi pad od 0,2 posto.

Što zapravo mjeri promet industrije?

Iz Državnog zavoda za statistiku pojašnjavaju da se indeksom prometa industrije prati vrijednost prodaje industrijskih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu.

Važno je naglasiti da se ovdje ne radi o količini proizvedene robe, nego o vrijednosti ostvarenog prometa.

Istraživanje obuhvaća poduzeća i njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji se bave obuhvaćenim industrijskim djelatnostima, a u 2026. uključeno je ukupno 3.139 poduzeća.

Najnoviji podaci tako pokazuju da je hrvatska industrija u kolovozu zabilježila mjesečni pad prometa, ali je na godišnjoj razini i dalje ostvarivala rast, ponajprije zahvaljujući snažnijem povećanju prodaje na inozemnim tržištima.