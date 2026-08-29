Hrvatske džudašice osvojile tri medalje u Tarantu: Helena Vuković zlatna, Cvjetko i Oberan brončane

Osmog natjecateljskog dana na Mediteranskim igrama u Tarantu, tri medalje stigle su Hrvatskoj iz juda, a onu najsjajniju osvojila je Helena Vuković u kategoriji iznad 78 kg.

Osim Vuković, na pobjedničkom postolju su, osvajanjem brončanih odličja, završile i Iva Oberan u kategoriji do 63 kg i Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg.

Helena Vuković je u četvrtfinalu ipponom bila bolja od Slovenke Zare Janjić, u polufinalu, također ipponom, od Francuskinje Grace-Esther Mienandi-Lahou. I u finalu je ipponom svladala Talijanku Asyju Tavano.

Ivu Oberan je u četvrtzavršnici kategorije do 63 kg wazarijem iznenadila Francuskinja Doria Boursas, na „popravnom“, u repasažu, bila je uspješnija od Turkinje Ozlem Yildiz i Slovenke Neže Mesiček, da bi u borbi za broncu ipponom pobijedila Španjolku Lauru Vasquez Fernandez.

Lara Cvjetko je u kategoriji do 70 kg u četvrtfinalu za yuko bila bolja od Aleksandre Samardžić (BiH), polufinalni poraz od Grkinje Elizavet Teltsidou odveo ju je u repasaž, potom i u borbu za broncu, u kojoj je yuko bio dovoljan za trijumf nad Francuskinjom Sandrom Darbes Takam.

Petrunjela Pavić je iskoristila yuko za prolazak četvrtfinala u dvoboju sa Srbijankom Jovanom Stjepanović, ali je ipponom poražena u polufinalu od Slovenke Metke Lobnik. U borbi za broncu s dva wazarija prednosti medalju joj je odnijela Francuskinja Ilana Bouvier.

Mikita Sviryd je u kategoriji iznad 100 kg također s prednošću yuka prošao četvrtfinale protiv Srbijanca Igora Vračara. U polufinalu ga je zaustavio Turčin Ibrahim Tataroglu, a u dvoboju za brončano odličje Egipćanin Hady Hussein Abdelhady Hussein.

Dominik Družeta je u 1/16 finala kategorije do 90 kg ipponom suparnika poražen od Tonija Miletića (BiH).

Hrvatska i dalje drži 8. mjesto po broju osvojenih medalja, trenutačno je na 29 (5+14+10). (hoo/vk)