Hrvatske ceste: Omiška obilaznica zatvorena zbog ozbiljnog sigurnosnog problema!

Državna cesta D553, omiška obilaznica, privremeno je zatvorena za sav promet, izvijestile su Hrvatske ceste.

Razlog zatvaranja je potpuni prekid napajanja električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice, zbog kojeg oprema u tunelima više nije u funkciji.

Nestankom struje u potpunosti je onemogućeno i upravljanje te nadzor tunela iz Centra za nadzor i upravljanje prometom (CNUP) Dugopolje.

Iz Hrvatskih cesta ističu da bi odvijanje prometa kroz tunele bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavljalo visok rizik, zbog čega je donesena odluka o potpunom zatvaranju dionice sve dok se ne uspostavi stabilno napajanje i rad sustava.

- Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz CNUP-a Dugopolje. Odvijanje prometa u tunelima bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavlja visok rizik - poručili su iz Hrvatskih cesta.

"Stručne ekipe su na terenu i intenzivno radimo na utvrđivanju točnog uzroka kvara i prekida napajanja, uzimajući u obzir i požar koji je zahvatio to područje, kako bi se promet normalizirao u najkraćem mogućem roku", dodaju.

Za vrijeme trajanja obustave prometa na D553, sva se vozila preusmjeravaju na državnu cestu D8, odnosno kroz grad Omiš.

Iz Hrvatskih cesta najavljuju da će javnost pravovremeno obavijestiti o ponovnom otvaranju obilaznice i normalizaciji prometa.