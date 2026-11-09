Hrvatske božićne pjesme odjeknut će jednom od najprestižnijih koncertnih dvorana svijeta: Marija Vidović priprema glazbeni spektakl u Beču!

U veličanstvenoj Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina, uz orkestar WienSinfonietta pod ravnanjem dirigenta Jörga Birhancea, sopranistica Marija Vidović izvest će božićne klasike među kojima će biti i tradicionalne hrvatske pjesme u posebno osmišljenim orkestralnim aranžmanima. Bit će to glazbeni susret tradicije, emocije i međunarodne glazbene kulture, obogaćen orkestralnim djelima Ottorina Respighija, Franza Schrekera i Josefa Straussa.

Za Mariju Vidović ovaj koncert predstavlja mnogo više od još jednog nastupa na prestižnoj svjetskoj pozornici. To je ostvarenje dugogodišnje umjetničke želje da ljepotu hrvatskih melodija, uz koje je odrasla, predstavi međunarodnoj publici upravo u gradu koji je obilježio njezin život i karijeru.

„Hrvatske božićne pjesme nose posebnu toplinu, iskrenost i ljepotu. One su dio našeg djetinjstva, naših obitelji i uspomena koje ostaju s nama cijeli život. Presretna sam što ću ih prvi put moći predstaviti publici u Zlatnoj dvorani Musikvereina, i to u raskošnom orkestralnom ruhu. Vjerujem da će njihova ljepota dotaknuti srca publike, bez obzira na to odakle dolazi”, kaže Marija.

Nakon rasprodane Zlatne dvorane-novi glazbeni susret s Bečom

Marija Vidović prošle je godine ostvarila izniman uspjeh svojim prvim koncertom u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Uz Dubrovački simfonijski orkestar i maestra Ivana Huta predstavila je Međimursku popevku u jedinstvenim orkestralnim aranžmanima Alexa Pashkova. U realizaciji tog glazbenog projekta sudjelovali su i Turistička zajednica Međimurske županije te njezin direktor Rudi Grula, koji su prepoznali važnost predstavljanja međimurske glazbene baštine na međunarodnoj pozornici. Gotovo 1700 posjetitelja ispunilo je dvoranu i umjetnike nagradilo ovacijama. Bio je to snažan trenutak za sopranisticu rođenu u Donjoj Dubravi u Međimurju, koja već godinama s posebnom predanošću predstavlja hrvatsku glazbenu baštinu na međunarodnim pozornicama.

„Međimurska popevka za mene nije samo glazba. Ona je dio mojih korijena, identiteta i najdubljih emocija. Prošlogodišnji koncert pokazao mi je koliko naša glazba može dirnuti međunarodnu publiku. Upravo mi je to dalo dodatnu inspiraciju da nastavim ovim putem”, kaže sopranistica koja ovog prosinca u Musikverein donosi novu glazbenu poruku -božićnu, ispunjenu radošću, nježnošću, svečanošću i porukom mira.

Pjesme koje bude uspomene i povezuju generacije

Inspiracija za koncert dolazi i iz Marijina albuma Christmas Classics, snimljenog s Varaždinskim komornim orkestrom i Matijom Fortunom, u izdanju Croatia Recordsa. Posebne orkestralne aranžmane napisao je Alex Pashkov. Album okuplja hrvatske božićne pjesme i odabrane međunarodne klasike, predstavljene u novom glazbenom ruhu koje čuva njihovu izvornu ljepotu, a istodobno im daje novu koncertnu dimenziju.

Među pjesmama koje će odjeknuti Musikvereinom nalaze se „U se vrime godišća”, „Narodi nam se”, „Radujte se, narodi” i „Svim na zemlji mir, veselje”. Svaka od njih za Mariju nosi posebnu priču.

„Uz pjesmu ‘Narodi nam se’ uvijek me veže uspomena na mog oca Stjepana, čije se ime spominje u pjesmi. ‘Radujte se, narodi’ jedna mi je od najdražih božićnih pjesama, a ‘Svim na zemlji mir, veselje’ svojom snažnom porukom mira za mene danas ima posebno značenje”, objašnjava sopranistica, dodajući kako Christmas Classics nije zamišljen samo kao koncert tradicionalnih božićnih pjesama.

Publiku očekuje bogat i raznolik program u kojem se hrvatska glazbena baština isprepliće s najljepšim svjetskim božićnim klasicima. Uz dirljive melodije i svečane orkestralne trenutke, program donosi i vedrije, plesne ritmove te nekoliko glazbenih iznenađenja.

„Želim da publika doživi pravu čaroliju Božića. Da se na trenutak prepusti ljepoti glazbe, da osjeti radost, toplinu i zajedništvo. Božić je vrijeme kada se posebno prisjećamo koliko su nam važni mir, ljubav i ljudi koje volimo. Upravo te osjećaje želim prenijeti svojim glasom”, kaže Vidović.

Između Beča i Hrvatske- glazba koja povezuje dva svijeta

Marija Vidović u Beč je stigla s osamnaest godina. Grad bogate glazbene tradicije postao je njezin umjetnički dom, mjesto obrazovanja, profesionalnog razvoja i brojnih važnih susreta. Danas, nakon više od dva desetljeća života i rada u austrijskoj prijestolnici, Beč smatra svojom prvom adresom, dok Hrvatska ostaje neizostavan dio njezina identiteta.

„Beč me naučio disciplini, upornosti i poštovanju prema glazbi. Ovdje sam odrasla kao umjetnica i izgradila svoju karijeru. Ali Hrvatska je uvijek u mom srcu. Posebno me veseli kada mogu povezati ta dva svijeta i publici predstaviti ono najljepše što svaki od njih nosi. Upravo će koncert Christmas Classics biti još jedan takav susret – hrvatske glazbene tradicije, međunarodnih božićnih melodija i bečke koncertne elegancije”, kaže Marija.

Njezin koncert podržali su i pokrovitelji koji su prepoznali vrijednost i posebnost ovog projekta: Croatia osiguranje, Klinika Svjetlost, Hrvatska turistička zajednica (HTZ), brendovi ROX i KH-7 te Rockoko Studio.

„Posebnu zahvalnost dugujem i svojim suradnicima koji svakodnevno s velikom predanošću, ljubavlju i entuzijazmom rade na njegovoj realizaciji. Zahvaljujući svima njima, zajedno stvaramo glazbeni događaj koji povezuje ljude, kulture i tradicije te donosi ljepotu, radost i čaroliju Božića u jednu od najljepših koncertnih dvorana svijeta”, dodaje Marija.

IDEA putovanja: Advent u Beču uz koncert u Zlatnoj dvorani

Koncert će se održati u nedjelju, 6. prosinca 2026., s početkom u 15.30 sati, u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Vrijeme održavanja posebno je pogodno i za posjetitelje koji žele spojiti glazbeni doživljaj s jednim od najljepših adventskih ugođaja u Europi.

„Voljela bih da što više ljudi doživi Zlatnu dvoranu Musikvereina. To je prostor koji svojom ljepotom, poviješću i akustikom ostavlja bez daha. A kada se tome pridruže božićne melodije i svečanost Adventa u Beču, vjerujem da će to biti uspomena koja se dugo pamti”, kaže sopranistica.

Njezinu ideju prepoznala je i turistička agencija IDEA putovanja, koja je pripremila poseban dvodnevni aranžman od 6. do 7. prosinca 2026. godine. Program uključuje putovanje autobusom, smještaj u hotelu, razgledavanje Beča i ulaznicu za koncert Marije Vidović u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Putovanje ima garantiran polazak, a prijave se primaju do sedam dana prije polaska, odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.

Više informacija i rezervacije dostupni su na poveznici IDEA putovanja.