Hrvatske autoceste: Novi sustav naplate cestarine neće biti uveden ove jeseni

Nakon što su pojedini hrvatski portali prenijeli informaciju njemačkog portala o navodnom uvođenju novog sustava naplate cestarine već ove jeseni, iz Hrvatskih autocesta stiglo je službeno pojašnjenje kako takve tvrdnje nisu točne.

Kako navode iz Hrvatskih autocesta, trenutačno su u tijeku pripremne i infrastrukturne aktivnosti vezane uz uvođenje novog sustava naplate, no riječ je o složenom tehničkom i organizacijskom projektu koji se provodi u više faza. Zbog toga sustav neće biti pušten u rad ove jeseni, kako se navodilo u medijima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema aktualnim planovima, početak primjene novog sustava, poznatog kao Crolibertas, predviđen je za ožujak 2027. godine, a o točnom datumu javnost će biti pravodobno i transparentno obaviještena.

Iz Hrvatskih autocesta ujedno apeliraju na medije da koriste provjerene informacije kako bi se izbjeglo stvaranje pogrešnih očekivanja među korisnicima.

Sve dodatne informacije o projektu i njegovoj provedbi dostupne su na službenoj internetskoj stranici sustava Crolibertas.