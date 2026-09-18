Hrvatska znanstvenica iz NASA-e stiže na PMF Split: Ivona Cetinić donosi pogled na more – iz svemira

Ako Vas zanima kako izgleda kada se Jadran promatra iz svemira? Odgovor će studentima i istraživačima PMF-a Split uskoro približiti hrvatska znanstvenica koja svoj znanstveni put gradi u NASA-i.

Od 21. do 25. rujna na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu boravit će prof. Ivona Cetinić, oceanografkinja koja radi u NASA-inom Goddard Space Flight Centeru. U sklopu projekta PHOTOCLIM održat će seminar i praktičnu radionicu posvećene NASA-inoj misiji PACE i novim načinima istraživanja oceana. Seminar će se održati 21. rujna u 12.15 sati u dvorani A1-1, a radionica 22. rujna u 10 sati.

A priča o PACE-u zapravo je priča o tome kako iz svemira možemo saznati što se događa u moru.

NASA-in satelit PACE lansiran je 2024. godine, a iz svemira svakodnevno prikuplja detaljne podatke o oceanima, atmosferi i kopnu. Posebno je zanimljiv znanstvenicima koji proučavaju fitoplankton – sićušne organizme koji plutaju u moru, a imaju golemu ulogu u funkcioniranju morskih ekosustava i kruženju ugljika.

Upravo će takav pogled na ocean biti jedna od glavnih tema posjeta Ivone Cetinić. Na seminaru će predstaviti mogućnosti misije PACE i pokazati kako nova generacija satelitskih podataka mijenja način na koji znanstvenici proučavaju mora i oceane.

No neće ostati samo na teoriji. Tijekom radionice sudionici će imati priliku praktično raditi s PACE podacima i upoznati se s metodama njihove obrade koje se koriste u suvremenim oceanografskim istraživanjima. Radionica je prvenstveno namijenjena studentima diplomskih i poslijediplomskih studija, asistentima i postdoktorandima.

Za PMF Split to će biti posebno zanimljiv susret jer će studenti dobiti priliku iz prve ruke vidjeti kako izgleda rad s podacima jedne od najnovijih NASA-inih misija. Istodobno će upoznati znanstveni put hrvatske istraživačice koja danas sudjeluje u velikim međunarodnim projektima i misijama.

Ivona Cetinić u NASA-inom Ocean Ecology Laboratoryju istražuje kako se pomoću satelitskih i drugih daljinskih mjerenja mogu bolje razumjeti biogeokemijski procesi u oceanu i raznolikost fitoplanktona. Bila je uključena u velike međunarodne istraživačke projekte, uključujući Tara Oceans, a imala je i važne znanstvene uloge u NASA-inim programima EXPORTS i PACE.

Njezin dolazak na PMF Split tako neće biti samo predstavljanje jedne NASA-ine misije. Za studente će to biti prilika da zavire u svijet suvremene znanosti, nauče raditi s podacima koji se koriste u međunarodnim istraživanjima i upoznaju mogućnosti koje im mogu otvoriti karijeru u oceanografiji, klimatskim istraživanjima, satelitskom daljinskom istraživanju i znanstvenoj obradi podataka.

Od Jadrana do NASA-e – i natrag u Split. Ovaj put, pogled na more dolazi iz svemira.